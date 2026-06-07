「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

先週のダービーは本命ロブチェンと対抗バステールが１、３着。馬券は５週連続的中、３週連続で３連複が当たりました！栗東で取材をさせていただいた２頭だったので、思い入れもありとってもうれしかったです。

写真はそんなトレセン取材の帰り道、ガイアフォースのロンＴを着てご機嫌な私♪手にしているのは京都駅構内で購入した抹茶フロート。晴れて暑い日だったので、甘くて冷たいフロートが体に染み渡りました。

実は杉山晴紀厩舎にお邪魔した際、ロブチェンと並びの馬房にいたガイアフォースも取材させていただいたんです。

生ガイアフォースは、とってもイケメンでした！いつもは映像や写真を見て「かわいい〜」と言っていましたが、実物は神秘的で、ひたすらかっこいい！！

まずは私の両手に温かい鼻息をブォーーと優しくかけてくれて（なんかいい匂いがした気がする）。お顔もなでさせてくれて、その間はピタッと動かずじーっと遠くを見つめていて。杉山先生が「“かっこいいでしょ？”って言ってるみたい」と（笑）。

私が持参したガイアフォースぬいぐるみを見せるとノリノリで食べようとしていましたが（笑）、それ以外は凜（りん）としていて、立ち姿も表情も振る舞いも終始スッとしているジェントルマン。その意外な一面に胸キュンでした。杉山先生いわく調子は「とっても良い」とのことでしたよ！

帰りにロンＴを頂き、うれしくてさっそく着替えて帰った私でした♡

ということで、もちろん今回の本命はずっと推してきたガイアフォースです！これは何度も声を大にして言わせてもらいます。５年前の２０２１年、新馬戦でドウデュースのクビ差２着だったんですよ！！

ドウデュースもイクイノックスも、同世代の馬が次々とターフを去った中で本当に頑張っています。１週前追い切りでは栗東坂路で４Ｆ５０秒３と自己ベスト２のタイムをマーク。７歳にして今がピークではないかと思わせます。台風の豪雨の中で行われた最終追い切りでも、この馬は力強くはつらつと走っているように見えました。

国内の芝マイル戦に限れば、Ｇ１・２着を含めて２、４、４、２、１、２着。ダートでも２４年のフェブラリーＳ２着があるように適性の高さは間違いありません。今回、Ｇ１では菊花賞以来、４年ぶりの１番人気でレースを迎えることになりそうでうれしいです♪

馬券はまず渾身（こんしん）のガイアフォース「がんばれ馬券」単複を買います。３連複は１列目にガイアフォースを置いたフォーメーションで、２列目にステレンボッシュ、パンジャタワー、トロヴァトーレ。３列目にはレーベンスティール、スズハローム、ウォーターリヒト、ワールズエンド、セイウンハーデス、ドラゴンブーストを加えた２１点です。

今回は“私にとってのダービー”−。それぐらいの気持ちで、ガイアフォースを全力応援します！！