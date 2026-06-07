【男性が選んだ】将来事務所の顔となりそうだと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキング！ 2位「ジェシー」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜27日の期間、全国10〜70代の男性200人を対象に、STARTO社所属の若手タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、将来事務所の顔となりそうだと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、SixTONESのジェシーさんです。東京都出身のSixTONESメンバーで、メンバーカラーは赤です。大御所芸能人からも愛される持ち前の人懐っこさに加え、堪能な英語力を武器に映画の吹き替えなども務めています。国内外の架け橋となれるグローバルな視点と、周囲を笑顔にするエンターテインメント性で、将来は事務所の看板を背負う顔として期待されます。
▼回答者コメント
「Snow Manはすでに顔といえる程に活躍されているが、事務所内でも次世代の顔とも言える存在だと思う」（30代男性／兵庫県）
「スタイルが良くて歌が上手くて、顔もカッコ良いのにバラエティーになると全力でふざける姿から誰にでも愛されるアイドルになりそう」（20代男性／北海道）
「歌手と俳優の両面で進化し続ける抜群に高いスター性の持ち主なので、 将来は事務所の顔になると思います」（30代男性／兵庫県）
107票という圧倒的な支持を集めて1位に選ばれたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。185cmの長身を活かし、フェンディやブルガリなどのアンバサダーを務め、世界を舞台に活躍しています。自らオーディションに挑み、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演も勝ち取りました。グローバルな影響力とたゆまぬ向上心で、次代の事務所を背負う顔としてさらなる飛躍が期待されています。
▼回答者コメント
「俳優業や音楽活動など幅広く活躍していて、好感度や人気も高いため、将来的に事務所を代表する存在になりそうだと思います」（20代男性／愛知県）
「現在以上に様々な作品に出演すると想像しますし、ますます知名度も上がりアイドルとしても俳優としてもかなりの存在になると思うので」（50代男性／愛知県）
「全てにおいて完璧なため率直に将来事務所の顔となりそうだと思うからです」（40代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：ジェシー（SixTONES）／30票
2位にランクインしたのは、SixTONESのジェシーさんです。東京都出身のSixTONESメンバーで、メンバーカラーは赤です。大御所芸能人からも愛される持ち前の人懐っこさに加え、堪能な英語力を武器に映画の吹き替えなども務めています。国内外の架け橋となれるグローバルな視点と、周囲を笑顔にするエンターテインメント性で、将来は事務所の看板を背負う顔として期待されます。
「Snow Manはすでに顔といえる程に活躍されているが、事務所内でも次世代の顔とも言える存在だと思う」（30代男性／兵庫県）
「スタイルが良くて歌が上手くて、顔もカッコ良いのにバラエティーになると全力でふざける姿から誰にでも愛されるアイドルになりそう」（20代男性／北海道）
「歌手と俳優の両面で進化し続ける抜群に高いスター性の持ち主なので、 将来は事務所の顔になると思います」（30代男性／兵庫県）
1位：目黒蓮（Snow Man）／107票
107票という圧倒的な支持を集めて1位に選ばれたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。185cmの長身を活かし、フェンディやブルガリなどのアンバサダーを務め、世界を舞台に活躍しています。自らオーディションに挑み、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演も勝ち取りました。グローバルな影響力とたゆまぬ向上心で、次代の事務所を背負う顔としてさらなる飛躍が期待されています。
▼回答者コメント
「俳優業や音楽活動など幅広く活躍していて、好感度や人気も高いため、将来的に事務所を代表する存在になりそうだと思います」（20代男性／愛知県）
「現在以上に様々な作品に出演すると想像しますし、ますます知名度も上がりアイドルとしても俳優としてもかなりの存在になると思うので」（50代男性／愛知県）
「全てにおいて完璧なため率直に将来事務所の顔となりそうだと思うからです」（40代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)