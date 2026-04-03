桑田佳祐、最新シングル「人誑し / ひとたらし」より「AKANE On My Mind～饅頭こわい」を先行配信リリース

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桑田佳祐の最新シングル「人誑し / ひとたらし」より、収録曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」の先行配信が6月8日0時にスタートする。

■桑田佳祐から『あかね噺』への愛情ほとばしるポップソング

心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーで軽快なイントロから始まる「AKANE On My Mind～饅頭こわい」は、現在放送中のテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』（毎週土曜 23時30分～）エンディング主題歌。

明るく飄々とした歌詞と桑田の骨太で伸びやかな歌声が、聴く人の背中をポンと押すかのようなポジティブなエネルギーに満ちたポップソングだ。

アニメのエンディング映像では、爽やかでトロピカルな色使いのイラストに合わせて楽曲の一部が使用されており、SNSを中心に大きな注目を集めていた。

タイトルに“AKANE”というワードが入っているように、アニメの主人公・桜咲朱音を想起させるフレーズも随所に散りばめられており、桑田佳祐から本作に贈る最大級の敬意と愛情が詰まった一曲となっている。

そして、新曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」の先行配信リリースとあわせて、Apple Music、Spotify、YouTube Musicでは、シングル「人誑し / ひとたらし」のシングルページが立ち上がり、Pre-add（Apple Music）、Pre-save（SpotifyおよびYouTube Music）ができるように。

iTunes Storeでは、予約注文（プレオーダー）の受付も同時スタート。いずれもリリース前に完了することで、配信開始日に自身のライブラリにシングルが自動追加される。

なお、CDシングル「人誑し / ひとたらし」は、6月24日発売。表題曲の「人誑し / ひとたらし」は、同アニメのオープニング主題歌で、桑田がオープニングとエンディング主題歌の両方を手掛けたことでも話題となっている。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「AKANE On My Mind～饅頭こわい」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

桑田佳祐 2026 特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp