「嵐の音楽は永遠」「ずっと嵐を聴き続けます」音楽配信サービスで嵐のライブセットリストが公開中。

2026年5月31日をもって活動を終了した国民的アイドルグループ「嵐」。ストームレーベルズは、同日から嵐のライブセットリストを公式プレイリストとして、主要な音楽配信サービスで公開中です。

SNSでは「ありがとうございます」「うれしいです！」「これからもずっと嵐を聴き続けます」「嵐の音楽をこれからも楽しみます！」「嵐の音楽は永遠です」など、感謝や喜びの声が続出しています。

26年ツアーのライブセットリストも

公式プレイリストは、Apple Music、Spotify、YouTube、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Musicで公開中です。

6月3日現在、24の公式プレイリストがあります。2003年の「How's it going? SUMMER CONCERT 2003」から2026年の「We are ARASHI」を含む23のライブセットリストに加え、全曲プレイリスト「ARASHI Official Discography」も。

これからも嵐の楽曲を楽しめますね。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）