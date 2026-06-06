【略語クイズ】「黒バス」はなんの略？超有名なスポーツ漫画！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「黒バス」はなんの略？
「黒バス」はなんの略か知っていますか？
週刊少年ジャンプで連載されていた作品名です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「黒子のバスケ」を略した言葉でした！
黒バスとは、週刊少年ジャンプにて2009年2号から2014年40号まで連載されていた、原作・藤巻忠俊氏による大人気バスケットボール漫画『黒子のバスケ』の略称のこと。
中学最強の伝説を持つ「キセキの世代」と呼ばれる5人の天才たち。その5人から「幻の6人目（シックスマン）」として一目置かれていた主人公・黒子テツヤが、誠凛高校に入学し、火神大我をはじめとする仲間たちとともに“日本一”を目指す物語です。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『集英社「週刊少年ジャンプ」公式サイト』
・『黒子のバスケ アニメ公式サイト』
ライター Ray WEB編集部