【略語クイズ】「黒バス」はなんの略？超有名なスポーツ漫画！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「黒バス」はなんの略？

「黒バス」はなんの略か知っていますか？

週刊少年ジャンプで連載されていた作品名です！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。