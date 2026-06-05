タレントの稲川淳二（７８）が５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。幽霊と遭遇したことで負った指の傷を披露する一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは街中で遭遇したくないモノがありますか？」について聞かれると、「たま〜にね、一般の方はあんまり見ないものを見ることがあるんですよ」と怪談の名人らしい返答の稲川。

「人ごとじゃないのが、私、今、指の先に裂傷があるでしょ？」と裂けた傷のある親指をカメラに向けた。

「なぜかと言うと、これ、本当なんですよ」と改めて言うと、「私、仕事で怪談の原稿を書いてたんですけど、なんか気配を感じたんですよ。なんかいるなって思って、そのうち分かってくるんですよ。女が立ってるんですよ」と続けた。

「嫌だから焦って立った瞬間によろけて、グッと立ち上がった瞬間におっぱいをつかんじゃったんですよ、幽霊の。以来、これ（ケガ）が…。毎年、忘れた頃に来るんですよ、白いポワ〜ッとした幽霊が。着物姿だからノーブラなんですよ」と話し、ＭＣの垣花正に「怖がらせたいんです、笑わせたいんですか、どっちなんですか？」と、ツッコまれていた。