セイコーウオッチは、＜セイコー プロスペックス＞より、PADIの創設60周年と、PADIとのパートナーシップ10周年を記念した限定モデルを7月10日に発売する。希望小売価格は107,800円（税込）で、全世界8,000本（うち国内700本）の数量限定となる。

【画像あり】地球・海の青を新色で表現 本体外観

1965年、セイコーは国産初のダイバーズウオッチを発売した。防水時計が一般的ではなかった時代に150mという高い防水性能を実現したモデルである。翌1966年には、PADIがスキューバダイビングの教育機関として誕生し、現在のダイビングカルチャーの礎を築いた。

2026年はPADI誕生から60周年にあたり、セイコーとのパートナーシップも10周年の節目を迎える。両者は共にダイビングカルチャーの発展と海の豊かさを守ることを目指し、パートナーシップを築いてきた。近年ではセイコー プロスペックスの海洋保護活動「Save the Ocean」の一環として、PADIが取り組む「Marine Debris Program（海洋ごみプログラム）」への支援も行っている。同プログラムの中心となる「Dive Against Debris」は、ダイバーが海洋のごみを取り除く世界最大の水中市民科学活動だ。

今回の限定モデルは、PADIの創設60周年ロゴからインスピレーションを得たダイヤルデザインを採用。ブルーをベースにレッドをアクセントとしたカラーリングで、ロゴにある地球を模したマークをダイヤルのパターンに取り入れ、世界中のダイバーが海を通じて繋がっていることを象徴的に表現した。耐傷性の高いセラミックス製のベゼル表示板には新色の鮮やかなブルーを採用し、ダイヤルとの調和を図っている。

丸みを帯びたフォルムと4時位置のりゅうずが特徴的なケースは、1970年代に登場して以来人気の高いモデルの意匠を継承する。裏面にはLIMITED EDITIONの文字とシリアルナンバーがマーキングされている。

付属品として、過酷なダイビングの環境でも快適に使えるシリコンストラップが用意されている。蛇腹状の部分は伸縮性を備えた構造で、表面にはPADIの正式名称である「PROFESSIONAL ASSOCIATION OF DIVING INSTRUCTORS」の文字がプリントされている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）