【40代が選ぶ】演技がうまいと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキング！ 2位「永瀬廉」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月18日、全国40代の男女274人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、演技がうまいと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、King＆Princeの永瀬廉さんです。1999年生まれの東京都出身のKing & Princeメンバー、永瀬廉さん。圧倒的なビジュアルを持ちながら、俳優としての確かな実力も持ち合わせています。映画『弱虫ペダル』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、視線や指先一つで心情を語る繊細な演技は「物語を背負える俳優」と専門家から絶賛されています。
▼回答者コメント
「おかえりモネを見て、悲しい印象の役が本当に上手だと思った」（40代女性／神奈川県）
「日曜劇場でも毎回違った顔を見せていて実力派の中でも頑張ってついて行っているから」（40代女性／島根県）
「恋愛ドラマに強い、切ない系などの演技が目を引く」（40代女性／石川県）
見事1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。185cmの高身長を活かし、俳優やモデルとしても活躍中です。演技面では、セリフに頼らず、相手の言葉から受ける感情を「表情」だけで繊細に伝える表現力に定評があります。共演する実力派俳優たちからも「素晴らしい役者」と絶賛されるほどで、作品ごとに周囲の芝居を吸収し、役者として目覚ましい進化を遂げています。
▼回答者コメント
「出演作が多いので、経験値が高いと思う」（40代女性／神奈川県）
「演技派の俳優陣の中に入っても何の違和感も無いから」（40代女性／茨城県）
「色々な役がとても素敵で、どんな役柄もこなして演技がうまいとおもったから」（40代女性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：永瀬廉（King＆Prince）／35票
2位にランクインしたのは、King＆Princeの永瀬廉さんです。1999年生まれの東京都出身のKing & Princeメンバー、永瀬廉さん。圧倒的なビジュアルを持ちながら、俳優としての確かな実力も持ち合わせています。映画『弱虫ペダル』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、視線や指先一つで心情を語る繊細な演技は「物語を背負える俳優」と専門家から絶賛されています。
「おかえりモネを見て、悲しい印象の役が本当に上手だと思った」（40代女性／神奈川県）
「日曜劇場でも毎回違った顔を見せていて実力派の中でも頑張ってついて行っているから」（40代女性／島根県）
「恋愛ドラマに強い、切ない系などの演技が目を引く」（40代女性／石川県）
1位：目黒蓮（Snow Man）／124票
見事1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。185cmの高身長を活かし、俳優やモデルとしても活躍中です。演技面では、セリフに頼らず、相手の言葉から受ける感情を「表情」だけで繊細に伝える表現力に定評があります。共演する実力派俳優たちからも「素晴らしい役者」と絶賛されるほどで、作品ごとに周囲の芝居を吸収し、役者として目覚ましい進化を遂げています。
▼回答者コメント
「出演作が多いので、経験値が高いと思う」（40代女性／神奈川県）
「演技派の俳優陣の中に入っても何の違和感も無いから」（40代女性／茨城県）
「色々な役がとても素敵で、どんな役柄もこなして演技がうまいとおもったから」（40代女性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)