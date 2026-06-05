北山宏光、織田信長役で主演・尾上松也と初共演 舞台「桶狭間の義経」上演決定「今から胸が高鳴っています」
【モデルプレス＝2026/06/05】10月29日より、COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールでの大阪公演を皮切りに、舞台『桶狭間の義経』の上演が決定。歌舞伎俳優の尾上松也が主演を務め、北山宏光と初共演を果たす。
【写真】北山宏光、美女を抱きしめる
これまで様々なコンテンツを生み出してきた鈴木おさむが脚本・演出を手掛ける本作は、源義経が時空を超えて戦国時代に現れ、織田信長の軍師として活躍する壮大な物語。現代に生きる人がタイムスリップして戦国時代に行ってしまう物語は珍しくないが、歴史上の人物が戦国時代にタイムスリップする物語は真新しさを感じる。
このドラマは、歴史上の人気人物、源義経と織田信長が出会い、一緒に戦っていくありそうでなかった、新たなHISTORIC STAGE（時代劇）。ただのファンタジーではなく、歴史の中の意外な事実を繋ぎ、「もしかしたら本当にあったかも」と思わせる構成となっている。
主演は、近年様々な作品で大役を任されるほか、歌舞伎『刀剣乱舞』では企画・演出をはじめ、主人公の三日月宗近役でも出演し、歌舞伎以外にも活躍の場を広げる松也。本作では、時空を超えて戦国時代に現れる源義経役に挑戦。
戦国時代に現れた義経が出会う織田信長役には、2023年のソロデビュー以降、音楽活動や俳優としてマルチに活躍している北山。静御前と濃姫という両時代のヒロインを一人二役で演じるのは、デビューから変わらぬ清廉さで作品に彩りを与える北乃きい。さらに、納谷健、中村莟玉、尾上まつ虫、大地洋輔、安田桃太郎といった歌舞伎界・演劇界・お笑い界の一線で活躍する面々が揃い、舞台上に創出する二つの時代に生きる人々に生命を吹き込む。（modelpress編集部）
時は、1559年、織田信長は今川義元との戦いを前に、弱気になる日々を送っていた。
一方、1185年の壇ノ浦の戦いを終えた源義経は、兄・頼朝の疑念を抱えつつも、静御前と共に平穏な日々を送っていた。
そんな義経が頼朝の刺客による襲撃にあい、陰陽師・安倍成空の助言で「時の祠」へ向かい、誤って戦国時代へタイムスリップ。
そこで、織田信長と出会い、その才能を見込まれて家臣・築田政綱として仕えることになる。
2022年、尾上松也君と「怖い絵」という舞台を作りました。本当に刺激的で、面白い作品を松也君と作ることができました。公演が終わったあと、「また一緒に舞台をやりましょう」 と約束をして、同じ制作チームで次の作品に向けて動き始めていました。その後、自分は放送作家を辞めるという決断をしました。でも、約束したことは絶対にやり遂げたい。そう思い、この舞台を作ることにしました。今回の作品は、一見すると奇想天外なアイディアに思えるかもしれません。ですが、この企画の種は、実は8年ほど前から自分の中にありました。源義経がタイムリープして、桶狭間の戦いに加わる。調べていく中で、桶狭間の戦いで活躍した「簗田 政綱」という謎の剣士の存在を知りました。その人物に着目して、 「もしかしたら、そんなことがあったんじゃないか」 と、自分なりに物語を構築していきました。源義経が、織田信長軍の一人として戦い、活躍する。そして実は、桶狭間で勝利できた裏には、義経の存在があった――。そんな物語です。とても面白い作品になっていると思います。尾上松也君、ずっと一緒にお仕事をしてきた北山宏光君の2人の最高の化学反応はワクワクします。そして二役を演じる北乃きいさん。最高のキャスティングで、この舞台を届けられることを嬉しく思っています。ぜひ、期待してください。
「桶狭間の義経」で義経役を務めさせていただきますです。鈴木おさむさんとご一緒させていただく舞台は2作目になります。今回は歴史物になりました。前回同様、今から鈴木おさむさんの演出がとても楽しみです。義経と信長。会う筈のない二人が出会うとどんな事が起きるのか、全く想像もつきません。そしておさむさんの頭の中ではどうなっているのか、僕自身も今からとても楽しみです。是非是非、劇場にて何が起きるか、確かめにいらしてください！
僕は鈴木おさむさんに公私共に26歳からお世話になっているおさむチルドレンなので内容を聞く前に二つ返事でお受けしました。僕の人生の中で織田信長を演じるなんて考えた事もなかったのでどんな信長を演じようかまた演じられるのか今から胸が高鳴っています。主演の尾上松也さんを始めキャストの方々とも初めての共演なのでどんな作品になるか楽しみにしていてください。
「歴史上の人物が戦国時代にタイムスリップする」という設定を伺った時、とても心が躍りました。まだ詳しい内容はこれからですが、この作品だからこそ生まれる世界観や人物同士の化学反応を、今からとても楽しみにしています。素晴らしいキャスト・スタッフの皆様とご一緒できることを嬉しく思っております。皆様に楽しんでいただける作品をお届けできるよう、精一杯努めてまいります。
＜大阪公演＞
10月29日〜11月3日
COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
＜仙台公演＞
11月6日〜7日
電力ホール
＜東京公演＞
11月11日〜20日
EX THEATER ROPPONGI
＜福岡公演＞
11月24日〜25日
キャナルシティ劇場
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【写真】北山宏光、美女を抱きしめる
◆尾上松也×北山宏光、初タッグ実現
これまで様々なコンテンツを生み出してきた鈴木おさむが脚本・演出を手掛ける本作は、源義経が時空を超えて戦国時代に現れ、織田信長の軍師として活躍する壮大な物語。現代に生きる人がタイムスリップして戦国時代に行ってしまう物語は珍しくないが、歴史上の人物が戦国時代にタイムスリップする物語は真新しさを感じる。
主演は、近年様々な作品で大役を任されるほか、歌舞伎『刀剣乱舞』では企画・演出をはじめ、主人公の三日月宗近役でも出演し、歌舞伎以外にも活躍の場を広げる松也。本作では、時空を超えて戦国時代に現れる源義経役に挑戦。
戦国時代に現れた義経が出会う織田信長役には、2023年のソロデビュー以降、音楽活動や俳優としてマルチに活躍している北山。静御前と濃姫という両時代のヒロインを一人二役で演じるのは、デビューから変わらぬ清廉さで作品に彩りを与える北乃きい。さらに、納谷健、中村莟玉、尾上まつ虫、大地洋輔、安田桃太郎といった歌舞伎界・演劇界・お笑い界の一線で活躍する面々が揃い、舞台上に創出する二つの時代に生きる人々に生命を吹き込む。（modelpress編集部）
◆あらすじ
時は、1559年、織田信長は今川義元との戦いを前に、弱気になる日々を送っていた。
一方、1185年の壇ノ浦の戦いを終えた源義経は、兄・頼朝の疑念を抱えつつも、静御前と共に平穏な日々を送っていた。
そんな義経が頼朝の刺客による襲撃にあい、陰陽師・安倍成空の助言で「時の祠」へ向かい、誤って戦国時代へタイムスリップ。
そこで、織田信長と出会い、その才能を見込まれて家臣・築田政綱として仕えることになる。
◆鈴木おさむ（脚本・演出）コメント
2022年、尾上松也君と「怖い絵」という舞台を作りました。本当に刺激的で、面白い作品を松也君と作ることができました。公演が終わったあと、「また一緒に舞台をやりましょう」 と約束をして、同じ制作チームで次の作品に向けて動き始めていました。その後、自分は放送作家を辞めるという決断をしました。でも、約束したことは絶対にやり遂げたい。そう思い、この舞台を作ることにしました。今回の作品は、一見すると奇想天外なアイディアに思えるかもしれません。ですが、この企画の種は、実は8年ほど前から自分の中にありました。源義経がタイムリープして、桶狭間の戦いに加わる。調べていく中で、桶狭間の戦いで活躍した「簗田 政綱」という謎の剣士の存在を知りました。その人物に着目して、 「もしかしたら、そんなことがあったんじゃないか」 と、自分なりに物語を構築していきました。源義経が、織田信長軍の一人として戦い、活躍する。そして実は、桶狭間で勝利できた裏には、義経の存在があった――。そんな物語です。とても面白い作品になっていると思います。尾上松也君、ずっと一緒にお仕事をしてきた北山宏光君の2人の最高の化学反応はワクワクします。そして二役を演じる北乃きいさん。最高のキャスティングで、この舞台を届けられることを嬉しく思っています。ぜひ、期待してください。
◆尾上松也コメント
「桶狭間の義経」で義経役を務めさせていただきますです。鈴木おさむさんとご一緒させていただく舞台は2作目になります。今回は歴史物になりました。前回同様、今から鈴木おさむさんの演出がとても楽しみです。義経と信長。会う筈のない二人が出会うとどんな事が起きるのか、全く想像もつきません。そしておさむさんの頭の中ではどうなっているのか、僕自身も今からとても楽しみです。是非是非、劇場にて何が起きるか、確かめにいらしてください！
◆北山宏光コメント
僕は鈴木おさむさんに公私共に26歳からお世話になっているおさむチルドレンなので内容を聞く前に二つ返事でお受けしました。僕の人生の中で織田信長を演じるなんて考えた事もなかったのでどんな信長を演じようかまた演じられるのか今から胸が高鳴っています。主演の尾上松也さんを始めキャストの方々とも初めての共演なのでどんな作品になるか楽しみにしていてください。
◆北乃きいコメント
「歴史上の人物が戦国時代にタイムスリップする」という設定を伺った時、とても心が躍りました。まだ詳しい内容はこれからですが、この作品だからこそ生まれる世界観や人物同士の化学反応を、今からとても楽しみにしています。素晴らしいキャスト・スタッフの皆様とご一緒できることを嬉しく思っております。皆様に楽しんでいただける作品をお届けできるよう、精一杯努めてまいります。
◆日時・会場
＜大阪公演＞
10月29日〜11月3日
COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
＜仙台公演＞
11月6日〜7日
電力ホール
＜東京公演＞
11月11日〜20日
EX THEATER ROPPONGI
＜福岡公演＞
11月24日〜25日
キャナルシティ劇場
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