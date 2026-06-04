青春演歌漫画『俺節』リマスター版が刊行　松田元太主演で再舞台化も決定

土田世紀による青春演歌漫画『俺節』のリマスター版が、双葉社より刊行される。第一巻・第二巻は6月5日、第三巻・最終第四巻は7月24日に、それぞれ同時発売される。

【写真】『俺節』リマスター版書影

本作は、1991年から『ビックコミックスピリッツ』にて掲載された作品。Travis Japanの松田元太を主演に迎え、2026年6月から再舞台化される。

演歌歌手を夢見て、遠く津軽から単身上京することを決意した海鹿耕治。金もない、当てもない彼が、友人や師匠、ライバル、そして恋と出会いながら、夢を追いかけていく姿を描く。主人公・耕治を中心に、ギター弾きの相棒・オキナワ、ロック歌手から演歌に転向したライバル・羽田など、さまざまなキャラクターが織りなす青春演歌漫画。今回のリマスター版の刊行に際しては、当時の担当編集者が選定した原画ギャラリーが各巻末に掲載されている。

著者の土田世紀は1969年生まれ、秋田県出身。1986年に『残暑』で「『モーニング』ちばてつや賞」一般部門に入選し、同年『未成年』でデビューした。代表作に『俺節』『編集王』『雲出づるところ』『同じ月を見ている』などがあり、多くの作品が映像化・舞台化されている。2012年4月に肝硬変により逝去した。

■当時の担当編集者コメント原画ギャラリーのセレクト作業中、ツッチー（土田氏）の手垢まみれの原稿から、３０年以上前の出来事がまざまざと浮かんできました。何度も泣かされたけど、今思うと何故か笑えてしまいます。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）