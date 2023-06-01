松本潤、嵐全員での“乾杯ショット”投稿「櫻井くんが話してたから？」「BAR東京ドーム嬉しい」感動広がる
【モデルプレス＝2026/06/02】松本潤が6月2日、自身のInstagramを更新。嵐5人での“乾杯ショット”に注目が集まっている。
【写真】嵐ラストライブ 松潤が撮影した「BAR東京ドーム」ショット
5月31日、東京ドームで開催されたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。6月2日0時過ぎに、松本は「本当に楽しかった。ありがとう」と言葉を添え、シャンパングラスを持ち5人で乾杯する手元を映した写真や、嵐の歴史・花でロゴをかたどったボードなどの写真をアップした。
なお、投稿直前となる6月1日放送の日本テレビ系「news zero」（23時00分〜）では、櫻井翔が「無人のステージの上で車座になって内側を向いて乾杯をして」と東京ドームのステージ上で乾杯したことを告白。藤井貴彦アナウンサーから「居酒屋東京ドーム？」という言葉に「BARにしておきましょうか」と笑いながら付け加え、「BAR東京ドーム」「バー東京ドーム」などの関連ワードはX（旧Twitter）でのトレンド入りも果たしていた。
松本の投稿に、ファンからは「今櫻井くんが話してたからあげたのかな？」「タイミングが神」「BAR東京ドームの写真ありがとう」「5人は永遠」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】嵐ラストライブ 松潤が撮影した「BAR東京ドーム」ショット
◆松本潤、嵐の乾杯ショット公開
5月31日、東京ドームで開催されたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。6月2日0時過ぎに、松本は「本当に楽しかった。ありがとう」と言葉を添え、シャンパングラスを持ち5人で乾杯する手元を映した写真や、嵐の歴史・花でロゴをかたどったボードなどの写真をアップした。
なお、投稿直前となる6月1日放送の日本テレビ系「news zero」（23時00分〜）では、櫻井翔が「無人のステージの上で車座になって内側を向いて乾杯をして」と東京ドームのステージ上で乾杯したことを告白。藤井貴彦アナウンサーから「居酒屋東京ドーム？」という言葉に「BARにしておきましょうか」と笑いながら付け加え、「BAR東京ドーム」「バー東京ドーム」などの関連ワードはX（旧Twitter）でのトレンド入りも果たしていた。
◆松本潤の投稿に反響
松本の投稿に、ファンからは「今櫻井くんが話してたからあげたのかな？」「タイミングが神」「BAR東京ドームの写真ありがとう」「5人は永遠」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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