ロングコートダディの堂前透、生配信で結婚発表 突然の報告に相方・兎は戸惑い「知らなかったからさ、一切…」
お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透（36）が6月1日、YouTubeチャンネル「ロングコートダディ和尚のゲーム念仏」で行われた生配信で結婚を報告した。
【写真】幸せいっぱい！優勝した『キングオブコント』を振り返るロングコートダディ
配信中のトークで、突然「結婚しました」と報告した堂前。「誰がです？」と戸惑う兎だったが、「僕がです」と答える堂前に、「堂前が？」「おめでとねー」と祝福した。
祝福したものの「どっちなの？」とまた真偽を疑う兎に「いや、ほんまに」「入籍させてもらいました」と答えた。10日ほど前に入籍したそうで、兎は「えーーー！なんでいま…？」「びっくりだあ」と戸惑うばかり。配信中、5文字しか発せない「5文字マン」となっており、限られた文字数の中で何とか反応しながら、相方の結婚を祝福していた。
5文字マンから兎に戻った後は、「知らなかったからさ、一切…」と言い、「すると思ってなかったからさ」と終始驚きを隠せず。「素直になんとも言えないし、5文字縛りがあって」と独特なタイミングでの発表に戸惑っていた。
また兎の質問に、相手はイラストレーターと明かした。
堂前透は1990年01月16日、福井県出身。NSC大阪校 31期生。2009年にNSC同期の兎とロングコートダディを結成した。
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配信中のトークで、突然「結婚しました」と報告した堂前。「誰がです？」と戸惑う兎だったが、「僕がです」と答える堂前に、「堂前が？」「おめでとねー」と祝福した。
祝福したものの「どっちなの？」とまた真偽を疑う兎に「いや、ほんまに」「入籍させてもらいました」と答えた。10日ほど前に入籍したそうで、兎は「えーーー！なんでいま…？」「びっくりだあ」と戸惑うばかり。配信中、5文字しか発せない「5文字マン」となっており、限られた文字数の中で何とか反応しながら、相方の結婚を祝福していた。
また兎の質問に、相手はイラストレーターと明かした。
堂前透は1990年01月16日、福井県出身。NSC大阪校 31期生。2009年にNSC同期の兎とロングコートダディを結成した。