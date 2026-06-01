“日本一のサークル美女”決める「MISS CIRCLE CONTEST 2026」Cブロック募集スタート
【モデルプレス＝2026/06/01】全国の⼤学・専⾨学校⽣を対象としたミスコンテスト『MISS CIRCLE CONTEST 2026』Cブロックの募集が6⽉1⽇よりスタート。募集期間は6⽉28⽇までとなっている。
【写真】昨年度の日本一のサークル美女
MISS CIRCLE CONTEST（通称：ミスサー）とは、全国の⼤学・専⾨学校⽣を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、⼤型ファッションショー出演等のチャンスが与えられ、これまでファッションショーや⼈気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボした実績がある。
ほかにも過去には地上波テレビのリポーター権やMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに「テレビ朝⽇アスク」と「CanCam」の特別協⼒が決定しており、今年も学⽣の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
昨年度グランプリは⾼嶋珊奈で、これまでのコンテスト出⾝者には、宮司愛海（フジテレビアナウンサー）、寒川綾奈（⼥優）、⻘⼭なぎさ（声優・ Liella!メンバー）、奥野粋⼦（テレビ⼭⼝アナウンサー）、⽥辺真南葉（ウェザーニュースキャスター）、友恵温⾹（タレント）、井⼿美希（タレント）、⽵井愛乃（札幌テレビアナウンサー）、粕⾕亜理紗（⼥優・タレント）等がいる。（modelpress編集部）
正式名称：MISS CIRCLE CONTEST 2026
募集期間：2026年6⽉1⽇（⽉）〜2026年6⽉28⽇（日）（Cブロック）
応募条件：四年制⼤学・短期⼤学・専⾨学校等、それらに相当する学校に在籍する⼥性／サークル・部活・同好会・ゼミあるいはそれらに準ずるコミュニティに所属する者
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【写真】昨年度の日本一のサークル美女
◆「MISS CIRCLE CONTEST 2026」Cブロック募集スタート
MISS CIRCLE CONTEST（通称：ミスサー）とは、全国の⼤学・専⾨学校⽣を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
ほかにも過去には地上波テレビのリポーター権やMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに「テレビ朝⽇アスク」と「CanCam」の特別協⼒が決定しており、今年も学⽣の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
昨年度グランプリは⾼嶋珊奈で、これまでのコンテスト出⾝者には、宮司愛海（フジテレビアナウンサー）、寒川綾奈（⼥優）、⻘⼭なぎさ（声優・ Liella!メンバー）、奥野粋⼦（テレビ⼭⼝アナウンサー）、⽥辺真南葉（ウェザーニュースキャスター）、友恵温⾹（タレント）、井⼿美希（タレント）、⽵井愛乃（札幌テレビアナウンサー）、粕⾕亜理紗（⼥優・タレント）等がいる。（modelpress編集部）
◆「MISS CIRCLE CONTEST 2026」開催概要
正式名称：MISS CIRCLE CONTEST 2026
募集期間：2026年6⽉1⽇（⽉）〜2026年6⽉28⽇（日）（Cブロック）
応募条件：四年制⼤学・短期⼤学・専⾨学校等、それらに相当する学校に在籍する⼥性／サークル・部活・同好会・ゼミあるいはそれらに準ずるコミュニティに所属する者
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