日本ハムが巨人を下した３１日の交流戦後、エスコンフィールドの大型ビジョンに巨人ファンへのメッセージが表示され、ＳＮＳで話題になった。

「読売ジャイアンツファンの皆様へ」としたメッセージで来場に感謝。「ジャイアンツとの交流戦は２年ぶり２度目。エスコンフィールドも開業４年目を迎えました。まだ歴史の浅い球場ですが、ご来場いただく全てのお客様に楽しんでいただけるよう、１試合１試合、サービスやエンターテインメントの向上に取り組んでいます」と報告した。

１９３４年創設の巨人の歴史に敬意を表し「われわれはジャイアンツのような『球界の盟主』といった存在にはけっしてなれませんが、ファン・来場者に喜んでもらえる場所・空間を創っていくことで、野球の市場拡大や球界の発展に少しでも貢献できればと思っています」などと思いも。次回２年後の来場を「心よりお待ちしております」と結んだ。

ＳＮＳ上には巨人ファンとみられるアカウントから「負けたけど良い気持ちで東京に帰れるよ。こちらこそ最高の空間をありがとうございました」「素敵な球場 大好きになりました」「ここまでビジターに優しい球場は他にないと思う」「温かいメッセージをありがとうございます」「必ずまた行きます！！」「嬉しかったこと☆エスコンからの感謝メッセージ」などとコメントが寄せられた。

エスコンフィールドでは２年に一度のセ球団との対戦後や、同球場でのカード最終戦を終えたパ球団のファンに、メッセージを表示している。