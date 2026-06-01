佐藤隆太（46）が5月31日夜、インスタグラムを更新。妻夫木聡（45）と、2002年（平14）のTBS系ドラマ「木更津キャッツアイ」で共演した、主演の岡田准一（45）と一緒に同日、東京ドームで行われた嵐のラストライブを鑑賞したことを報告した。

佐藤は、まずライブTシャツを一緒に着た妻夫木とのツーショットを投稿。「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた5人でした。僕も含めて、今日というこの日までに、どれだけの皆んなの日々を彩ってくれたか。どれだけの皆んなの背中を押して、勇気づけてくれたのか。本当に、お疲れ様でした。そして…本当にありがとう 聡ちゃんと一緒にこの瞬間に立ち会えたのも嬉しかった！」と喜びをつづった。

続いて、岡田とのツーショットも投稿。「お懐なエモい再会もありマスター！ #ぶっさん」と、ハッッシュタグで「木更津キャッツアイ」で、岡田が演じた草野球チーム「木更津キャッツ」のキャッチャーぶっさんの名を紹介。「#撮ってくれたのは聡ちゃん」と、写真は妻夫木が撮ったものだと説明。佐藤はキャッツのファースト・マスターを演じた。

「木更津キャッツアイ」には、嵐の櫻井翔（44）もキャッツのピッチャー・バンビ役で出演。妻夫木も「木更津キャッツ」メンバーの中学時代の同級生で、プロ野球横浜ベイ・クルーズ捕手のリトル山田を演じた。