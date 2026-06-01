女優の川島海荷（32）が5月27日、Instagramを更新。競泳選手で夫の中村克（32）と結婚式を挙げた際の写真を投稿し、大きな注目を集めている。

【画像】「一瞬誰かわからんかった」 “顔面タトゥー”瓜田純士、まさかのイメチェン写真にファン驚がく「フィギュアスケート滑っていそう」「普通にイケメンなんだよなあ」

「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」というコメントと共に投稿されたのは、純白のウエディングドレス姿で笑顔を見せるソロショット。細かな刺繍があしらわれたレースをまとった川島の耳元には、花びらをモチーフにしたジュエリーが輝きを放っている。川島は、「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています」と幸せいっぱいのコメントを添えた。

この投稿には、Instagramユーザーから「おめでとうございます！」「ド綺麗過ぎて言葉が出ません」「美しすぎる」「とっても可愛いです！」「お幸せに」「もうめちゃくちゃ可愛い」「結婚してた事を今知った」といった祝福のコメントが寄せられている。