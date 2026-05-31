ÃøÌ¾¿Í»ÈÍÑ¥â¥Ç¥ë´Þ¤à60ÅÀÄ¶¡¢ÃæÌî¤ÇÅ¸Í÷¡ª ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¥Ã¥º¡Ö»þ¤ò¹ï¤à100Ç¯Å¸ -ÏÓ»þ·×¿Ê²½¤ÎÊª¸ì-¡×
µ»ö¥Ý¥¤¥ó¥È6·î10Æü¡Ö»þ¤ÎµÇ°Æü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸»þ·×ÀìÌçÅ¹¤Ç´ë²èÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹1920Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Þ¤Ç10Ç¯¹ï¤ß¤Ç60ÅÀ°Ê¾å¤ÎÏÓ»þ·×¤¬°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹³ÆÇ¯Âå¤ÎÃøÌ¾¿Í»ÈÍÑ¥â¥Ç¥ë¤äÏÓ»þ·×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¦¤ó¤Á¤¯¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹
¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸»þ·×¤ÎÈÎÇä¡¦½¤Íý¡¦Çã¼è¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¥Ã¥º¤¬¡¢ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤Å¹¤Ë¤Æ´ë²èÅ¸¡Ö»þ¤ò¹ï¤à100Ç¯Å¸ -ÏÓ»þ·×¿Ê²½¤ÎÊª¸ì-¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î1Æü(·î)¤«¤é6·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Ç¡¢1920Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ10Ç¯¹ï¤ß¤ÇÁª¤ó¤ÀÏÓ»þ·×60ÅÀ°Ê¾å¤¬Å¹Æâ¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¥Ã¥º¡Ö»þ¤ò¹ï¤à100Ç¯Å¸ -ÏÓ»þ·×¿Ê²½¤ÎÊª¸ì-¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î1Æü(·î)¡Á6·î14Æü(Æü)±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30¡Á19:30¡Ê¿åÍËÄêµÙ¡Ë²ñ¾ì¡§¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¥Ã¥º ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤Å¹¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî5-52-15 ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤1F 140¡¦141¹æ¡Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÃæ±ûÀþ ÃæÌî±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤1³¬¤Î140¡¦141¹æ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¥Ã¥º ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤Å¹¤Ï¡¢Ãæ±û¤Î¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È»ÍÊý¤ÎÌÚÀ½¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸»þ·×¤òÄÄÎó¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ï¡Ö»þ¤ÎµÇ°Æü¡×¤Ç¤¢¤ë6·î10Æü¤òÃæ¿´¤ËÀßÄê¤·¤¿14Æü´Ö¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¡¢ÏÓ»þ·×¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤ò¼ÂÊª¤Ç¤¿¤É¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÁª¤ÖÆ°¤¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Ìó100Ç¯Ê¬¤ÎÏÓ»þ·×¤ÎÊÑÁ«¤ò°ìÆ²¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ç¯¹ï¤ß¤ÇÊÂ¤Ö60ÅÀ°Ê¾å¤ÎÅ¸¼¨
Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÏÓ»þ·×¤Ï1920Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Þ¤Ç³Æ10Ç¯¤´¤È¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç·×60ÅÀ°Ê¾å¤¬Å¹Æâ¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ê¸»úÈ×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁÇºà¡¢¥±¡¼¥¹¤Î·Á¾õ¤¬»þÂå¤´¤È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ò¡¢¼ÂÊª¤òÄÌ¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï³ÆÇ¯Âå¤ÎÏÓ»þ·×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¦¤ó¤Á¤¯¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡¹½¤äÅö»þ¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é»þ·×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃøÌ¾¿Í»ÈÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¡Ö»þ¤ÎµÇ°Æü¡×
³ÆÇ¯Âå¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÏÓ»þ·×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Î¾ðÊó¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»þ·×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡¹½¤ÎÊÑÁ«¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î»þÂå¤ËÃ¯¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÎò»Ë¤ò½Å¤Í¤ÆÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÅ¸¼¨¹½À®¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï»þ·×¤Ë¤æ¤«¤ê¤¢¤ë6·î10Æü¤Î¡Ö»þ¤ÎµÇ°Æü¡×¤ò´Þ¤à2½µ´Ö¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸»þ·×¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Ï¡¢1920Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÊª»þ·×60ÅÀ°Ê¾å¤ò10Ç¯¹ï¤ß¤Ç°ìÍ÷¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
ÃøÌ¾¿Í¤Î»ÈÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ä³ÆÇ¯Âå¤Î¤¦¤ó¤Á¤¯¤â¸ò¤¨¤¿Å¸¼¨¤Ï¡¢»þ·×¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÊý¤Ë¤â¸þ¤±¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¥Ã¥º¡Ö»þ¤ò¹ï¤à100Ç¯Å¸ -ÏÓ»þ·×¿Ê²½¤ÎÊª¸ì-¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¡Ö»þ¤ò¹ï¤à100Ç¯Å¸ -ÏÓ»þ·×¿Ê²½¤ÎÊª¸ì-¡×¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤È±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. 2026Ç¯6·î1Æü(·î)¤«¤é6·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11:30¡Á19:30¤Ç¡¢¿åÍËÆü¤ÏÄêµÙÆü¤Ç¤¹¡£
Q. ²ñ¾ì¤Ø¤ÎºÇ´ó¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
A. ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî5-52-15¡¢ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤1F 140¡¦141¹æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¥Ã¥º ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤Å¹¤¬²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£
JRÃæ±ûÀþ ÃæÌî±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÃøÌ¾¿Í»ÈÍÑ¥â¥Ç¥ë´Þ¤à60ÅÀÄ¶¡¢ÃæÌî¤ÇÅ¸Í÷¡ª ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¥Ã¥º¡Ö»þ¤ò¹ï¤à100Ç¯Å¸ -ÏÓ»þ·×¿Ê²½¤ÎÊª¸ì-¡× appeared first on Dtimes.