台風6号は沖縄の南にあり、奄美地方に6月2日午前、種子島・屋久島地方と鹿児島県本土には2日午後、最接近する見込みです。

土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重な警戒が必要で、台風の進路などによっては警報級の高潮となるおそれがあります。

台風6号は5月31日3時には沖縄の南にあり、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。

中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。中心から半径440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。

奄美地方で6月1日に予想される1時間雨量は多い所で50ミリ、2日午前6時までと、3日午前6時までに予想される24時間雨量は300ミリです。

その後も雨量はさらに増え、九州南部、奄美地方ともに警報級の大雨となる見込みです。

強風域に入る見込みは奄美地方が6月1日未明、種子島・屋久島地方が1日夜遅く、鹿児島県本土が2日午前、暴風域に入る見込みは奄美地方が1日夕方、種子島・屋久島地方と鹿児島県本土が2日午前となる見込みです。

奄美地方では6月1日、2日ともに最大風速30メートル、最大瞬間風速45メートルが予想されます。

奄美地方の沿岸の海域では6月1日夜遅くから2日にかけて猛烈なしけとなる所があり、1日、2日とも波の高さは9メートルと予想されています。

土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重な警戒、低い土地の浸水や河川の増水、氾濫に警戒、高潮や落雷、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

・