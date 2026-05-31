【10回切って倒れない木はない 第8話】ホテルの仲間を守りたいミンソク、決断下す
【モデルプレス＝2026/05/31】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第8話が、31日に放送される。
【写真】志尊淳、美女とベッドで寄り添う
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
理想のホテルの実現を夢見るミンソクは、ホテルの仲間と自分の夢を守るため、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）と養兄･ヒスン（キム・ドワン）と向き合うことを決意。診療所の医師・桃子に、「すべてが解決できた時、あなたのところに戻ってきたい」と伝え、韓国へ旅立とうとする矢先、キョンファとヒスンが緊急来日する。
2人が視察に来ることを知らされていなかったホテルの従業員たちは慌てる。大規模なリストラでもあるのではないかと不安に駆られる従業員たちを、ミンソクは「心配いりません」と落ち着かせ、キョンファ、ヒスンと話をしようとする。
「おまえと話すことなんかない」――。ミンソクの問いかけに全く耳を貸そうとしないキョンファは、近いうちにファングムホテルトーキョーの閉業を発表すると宣言。「お母さん…どうしてそこまで…？」。キョンファが自分を徹底的に排除しようとする理由が分からないミンソクは、途方に暮れる。そんな中、ホテルの仲間を守りたいミンソクは、ある決断を下すが…隠されていた真相が次々と明らかになる。
（modelpress編集部）
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◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
◆「10回切って倒れない木はない」第8話あらすじ
理想のホテルの実現を夢見るミンソクは、ホテルの仲間と自分の夢を守るため、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）と養兄･ヒスン（キム・ドワン）と向き合うことを決意。診療所の医師・桃子に、「すべてが解決できた時、あなたのところに戻ってきたい」と伝え、韓国へ旅立とうとする矢先、キョンファとヒスンが緊急来日する。
2人が視察に来ることを知らされていなかったホテルの従業員たちは慌てる。大規模なリストラでもあるのではないかと不安に駆られる従業員たちを、ミンソクは「心配いりません」と落ち着かせ、キョンファ、ヒスンと話をしようとする。
「おまえと話すことなんかない」――。ミンソクの問いかけに全く耳を貸そうとしないキョンファは、近いうちにファングムホテルトーキョーの閉業を発表すると宣言。「お母さん…どうしてそこまで…？」。キョンファが自分を徹底的に排除しようとする理由が分からないミンソクは、途方に暮れる。そんな中、ホテルの仲間を守りたいミンソクは、ある決断を下すが…隠されていた真相が次々と明らかになる。
（modelpress編集部）
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