ワンピースが短すぎてハラハラ…韓国美人チアの“水族館デート風SHOT”に視線強奪「大学生みたい」

韓国のチアリーダー、キム・ジナが投稿したプライベートSHOTが話題だ。

【写真】韓国チア、「隣のボディビルダーがかすむほど」の圧巻ボリューム

キム・ジナは最近、自身のインスタグラムを更新。魚やハート、シャボン玉の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、青い光に満ちた水族館内で何気なくポーズを取るキム・ジナが写っている。前髪のある黒髪ロングヘアをなびかせ、黒地に白の小さな模様が入ったミニワンピースに黒のカーディガンを羽織っている。

オフショットでも際立つ目鼻立ちの整ったビジュアルの良さはさることながら、ワンピースからすらりと伸びる美脚で見る者の多くを虜にしたキム・ジナ。彼女の投稿には「大学生みたい」「女神のようだ…」「レジェンド級の美貌」「可愛いです」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ジナInstagram）

キム・ジナは1992年7月19日生まれの33歳で、2013年からチアリーダーとしての活動を始めた。現在はプロ野球KBOのKTウィズ、男子プロバスケKBLの水原KTソニックブーム、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、プロバレーVリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、台湾プロバレーの台中ウィンストリークでチアを務めている。