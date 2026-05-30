＜夫よ、気づいて＞不満はチリツモ！言葉遣いや家事のやり方……ママが不満に思う旦那さんの言動って？
毎日一緒にいても、もともとは他人同士の夫婦。お互いに不満がまったくないという夫婦は少数派かもしれませんね。そうした中、ママスタコミュニティには旦那さんのイライラする行動についてこんな質問が寄せられていました。
『子どもはいない。仕事が忙しいのに、旦那が料理をしたがる。22時に帰宅してから、作るのを楽しみにしているくらい。食材を買い込んで冷蔵庫をパンパンにして困る。しかも、節約思考でディスカウントストアの大量の冷凍肉を買ってきて、フライパン3個を使って焼く。私は食べ切れないのに、「残すな」と言うのはひどい』
他人から見ると愛情表現かもしれないけれど……
『たまにケーキを買ってきてくれる。以前食べて美味しくなかったもの、好きではないものを伝えているにも関わらず、それらを買ってくる。成人の子どもが幼稚園児の頃好きだったものを買ってくる。好みは変わったと伝えても、覚える気がない』
『私の行動に合わせてくる。トイレに行こうと立ち上がったら、先回りしてトイレに入るとか』
『ベタベタ触ってくるのがイラつく。一定の距離で過ごすのがいいのに、ちょっかいを出してくるのがマジでストレス』
旦那さんのよかれと思った行動や愛情表現などが、ママにとっては「それ違う！」、「鬱陶しい」と思ってしまうエピソードが寄せられています。家族の好みを把握せずにスイーツを買ってくるというコメントもあります。アイスやケーキなどを仕事帰りに買ってきてくれるのは嬉しいものの、特に食べたくないものを買ってこられるので、お金がもったいないと感じてしまうのでしょう。また、「ケーキを買ってきているんだから」という、とりあえずの家族サービスや機嫌取りをしているところもママにとってはイラっとするようです。
さらに、ママと行動を過剰に合わせてきたり、ベタベタとスキンシップを取ってきたりするというエピソードも挙げられていました。第三者からすると仲睦まじく見えますが、ママ本人からするとストレスとして積み重なってしまうのかもしれません。
子どもの教育によくないことは今すぐやめてほしい！
『車で右折するときに、私が「危ない！」と言うと「うるさい！ 見ているよ！」とキレられる』
『旦那の思いつきで振り回されているのに、うまくいかないとイライラして 「パパは血管が切れちゃうかもしれないなあ。ごめんなあ。パパがいなくなってもちゃんとやれよ」 と子どもの前で脅してくる』
『箸を舐める、迎え舌』
『自室のベッドで寝ないでリビングで寝るのは、いい加減やめてほしい』
親には子どものお手本となる行動をしてほしいものの、旦那さんの言動が子どもにとって悪影響につながるのでは？ と心配してしまうこともあるようです。今回の投稿でも、注意力が足りない車の運転や乱暴な言葉遣いをする旦那さんについてのコメントがありました。
また、マナーや生活習慣に関することでもイラッとすることがあるそう。食べ方が汚かったり下品だったり、縁起でもないことを軽々しく口にしたり。寝室に行かずにリビングのソファで眠る旦那さんについても、「子どもの教育によくないからやめてよ！」とイライラしてしまうママがいました。
やっぱりイライラするのは家事のこと
『洗い物をしてくれるのは嬉しいし助かるんだけれど、1枚ずつスポンジで洗って泡を流して、水切りカゴに入れる。この間ずっと水を出しっぱなしにするからイライラする』
『歯磨きした後で、歯磨き粉やコップを元の位置に戻さない。休日に履いた靴を下駄箱に戻さない。自分もだらしないくせに、子どもの部屋が散らかっているとキレる。料理中や洗い物中に話しかけられたり「ちょっと来てー」と言われるがたいしたことじゃない』
『うちの旦那は、部屋や机の上が散らかってるとイラッとして「ちゃんと片付けろ」、「綺麗にしろ」と言う、そして机の上にあるものを全部ブルドーザーみたいに床に落として、机の上を何もない状態にする。これがイライラする』
旦那さんの普段の行動でイライラするのは、家事に関連したことのようです。水を出しっぱなしにしながら洗い物をする、食器を片付けない、洋服を脱ぎっぱなしにする、自分が掃除するわけではないのに家が散らかっていると不機嫌になる、特に用事もないのに家事で忙しいママを呼び出すなど、さまざまなエピソードが寄せられていました。
一方で家事をやってくれないという不満よりも、旦那さんの家事のやり方や口の出し方にストレスを抱えているママも。ママの負担を減らそうと家事に協力的なのはとてもありがたいものの、「そのやり方だと綺麗にならないんだよなあ」、「それだとお金がもったいない……」といったちょっとした不満も出てくるのでしょう。しかし、それを指摘すると旦那さんのやる気を削いでしまうこともあるため、何も言わずに黙っているというママもいるのではないでしょうか。
今回の投稿ではさまざまな旦那さんに対する不満やストレスが寄せられていました。旦那さんと暮らし、その様子を見ているママたちにとっては、「わかる！」と共感してしまうものばかりだったかもしれませんね。
文・AKI 編集・こもも