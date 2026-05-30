第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）の前日最終オッズが５月３０日、ＪＲＡから発表された。

皐月賞でＧ１・２勝目を挙げた（１７）ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が２・９倍で１番人気に支持されている。

２番人気は皐月賞で２着に惜敗した（１１）リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が６・２倍。同舞台の青葉賞を勝ち、日本ダービー６勝の武豊騎手との引き続きコンビの（１４）ゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）が、７・１倍の３番人気で続く。ここまでの人気上位３頭が単勝１０倍以下となっている。

馬連の１番人気は（１１）リアライズシリウス―（１７）ロブチェンで６・８倍。上位７番人気までロブチェンとの組み合わせが占めている。

３連単もロブチェンが中心。（１７）ロブチェン―（１１）リアライズシリウス―（１）ライヒスアドラーという皐月賞の着順と同じ組み合わせが、１番人気で４７・６倍。１００倍を切る８通りのうち６通りが（１７）の１着で、馬連と同様に皐月賞馬が支持されている。