元AMEFURASSHI小島はな、BEYOOOOONDS加入「すごい世界線」「新しい風が吹きそう」と驚きの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/30】ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）の公式YouTubeが5月29日に更新された。3月13日に解散した4人組ガールズグループ・AMEFURASSHIに所属していた小島はな（22）がBEYOOOOONDSに加入することがわかった。
【写真】元スタダ所属美女、ハロプロメンバーに加わった瞬間
この日の動画では「BEYOOOOONDS 新メンバー発表スペシャル」と題し、スターダストプロモーションの女性アイドルセクション「STAR PLANET」（スタープラネット）に所属していた小島が登場。加入すると決まった時の心境について、小島は「パフォーマンス力が高すぎて着いていけるかなって」と不安をのぞかせつつ「頑張って着いていきたい」と語った。また「最初の目標として自信を持ってみなさんと一緒にステージに立てるように、ステージに立った時に『大丈夫だ』って思えるような人になりたい」と意気込み。メンバーからは「おめでとうー！」と歓迎する声が上がっていた。
この放送を受け、ファンからは「びっくり」「本当に？！」「新しい風が吹きそう」「すごい世界線」「夢みたい」「おめでとう！」「即戦力」など驚きや祝福の声が上がっている。
BEYOOOOONDSは、2019年にデビューした9人組のグループ。小島の加入により、10人体制となる。グループ名には、既成の枠組などを超えて、自由に未来へ大きくビヨーンと伸びていってほしいといった意味が込められている。（modelpress編集部）
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◆小島はな、BEYOOOOONDS加入
この日の動画では「BEYOOOOONDS 新メンバー発表スペシャル」と題し、スターダストプロモーションの女性アイドルセクション「STAR PLANET」（スタープラネット）に所属していた小島が登場。加入すると決まった時の心境について、小島は「パフォーマンス力が高すぎて着いていけるかなって」と不安をのぞかせつつ「頑張って着いていきたい」と語った。また「最初の目標として自信を持ってみなさんと一緒にステージに立てるように、ステージに立った時に『大丈夫だ』って思えるような人になりたい」と意気込み。メンバーからは「おめでとうー！」と歓迎する声が上がっていた。
◆新メンバー加入のBEYOOOOONDSって？
BEYOOOOONDSは、2019年にデビューした9人組のグループ。小島の加入により、10人体制となる。グループ名には、既成の枠組などを超えて、自由に未来へ大きくビヨーンと伸びていってほしいといった意味が込められている。（modelpress編集部）
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