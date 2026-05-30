茂木健一郎「過疎ってていいんだよ」再生回数より自己の“正直さ”を貫く覚悟
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分に正直だったら、過疎っていてもいいんだよ」と題した動画を公開した。動画では、現代のSNSにおける「取り繕い」や「最適化」に対して疑問を投げかけ、自分に正直であることの重要性を説いている。
動画の冒頭、茂木氏は「Honesty is the best policy（正直は最善の策）」という英語の諺を引き合いに出し、現代社会の風潮に言及した。「取り繕う」「ソーシャルメディアの中で最適化する」といった行為に対し、「僕はほとんど興味がない」と断言。そうした行動を続ける人については、「結局、その人の本質が何なのかよく分からなくなる」と鋭く指摘した。
どんなに炎上したり、過疎ったりしても、「自分らしさを表現し続けること」が大切だと茂木氏は語る。その際、解像度を高く表現していくことや、多様性のある自己を「掘り下げて表現していくこと」の重要性を説いた。茂木氏は、これ以上のことはないと確信しているという。
また、人間関係についても言及し、「表面上の取り繕いの関係って簡単に壊れる」と指摘。「本当の意味での信頼関係が築ける」のは正直な人であるとし、「できるだけ正直にいる時間を増やす」ことの意義を強調した。自身のYouTubeチャンネルについても、社会の需要とは無関係に動画を公開しているため「結果として過疎っている」と明かしつつ、「過疎ってていいんだよ」とあっけらかんと語った。
最後には、飾らずに発信することが「一番自分にとって正直」であるため、余計なことを考えずに続けていると明かした茂木氏。再生回数などの数字や他者の目に捉われず、自身の本質を見失わないための覚悟が垣間見える動画となっている。
動画の冒頭、茂木氏は「Honesty is the best policy（正直は最善の策）」という英語の諺を引き合いに出し、現代社会の風潮に言及した。「取り繕う」「ソーシャルメディアの中で最適化する」といった行為に対し、「僕はほとんど興味がない」と断言。そうした行動を続ける人については、「結局、その人の本質が何なのかよく分からなくなる」と鋭く指摘した。
どんなに炎上したり、過疎ったりしても、「自分らしさを表現し続けること」が大切だと茂木氏は語る。その際、解像度を高く表現していくことや、多様性のある自己を「掘り下げて表現していくこと」の重要性を説いた。茂木氏は、これ以上のことはないと確信しているという。
また、人間関係についても言及し、「表面上の取り繕いの関係って簡単に壊れる」と指摘。「本当の意味での信頼関係が築ける」のは正直な人であるとし、「できるだけ正直にいる時間を増やす」ことの意義を強調した。自身のYouTubeチャンネルについても、社会の需要とは無関係に動画を公開しているため「結果として過疎っている」と明かしつつ、「過疎ってていいんだよ」とあっけらかんと語った。
最後には、飾らずに発信することが「一番自分にとって正直」であるため、余計なことを考えずに続けていると明かした茂木氏。再生回数などの数字や他者の目に捉われず、自身の本質を見失わないための覚悟が垣間見える動画となっている。
YouTubeの動画内容
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