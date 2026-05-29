「孤高のアスリート」大谷翔平の芸術的な姿に反響「息をのむほどに美しい」「祈りのような佇まい」
ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは5月29日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手の格好いい姿を披露しました。
【写真】大谷翔平の格好いい姿
ファンからは、「soohooさんはアスリートの孤独を理解してくれてる気がする だからこんな写真が撮れる」「孤高のアスリート、翔平くんの姿が際立っています」「息をのむほどに美しい、戦いの前の祈りのような佇まい」「なにか大谷さんの闘志が伝わります」「泣けてくるくらいにカッコイイ」「soohooさんだからこその真実の世界観！感動の瞬間をありがとうございます」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】大谷翔平の格好いい姿
「泣けてくるくらいにカッコイイ」スーフーさんは投稿に1枚の写真を載せています。打席に入る準備をする大谷選手の姿です。壁に背をもたれ、手袋をはめています。情緒的で美しいショットです。専属カメラマンだからこそ撮影できる1枚となっています。
「最高の1ページをありがとう」29日には大谷選手と審判のツーショットを公開したスーフーさん。コメントでは、「手遊びをしているように見えるなんて」「最高の1ページをありがとう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)