ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは5月29日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手の格好いい姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ジョン・スーフーさん公式Instagramより）

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ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは5月29日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手の格好いい姿を披露しました。

【写真】大谷翔平の格好いい姿

「泣けてくるくらいにカッコイイ」

スーフーさんは投稿に1枚の写真を載せています。打席に入る準備をする大谷選手の姿です。壁に背をもたれ、手袋をはめています。情緒的で美しいショットです。専属カメラマンだからこそ撮影できる1枚となっています。

ファンからは、「soohooさんはアスリートの孤独を理解してくれてる気がする　だからこんな写真が撮れる」「孤高のアスリート、翔平くんの姿が際立っています」「息をのむほどに美しい、戦いの前の祈りのような佇まい」「なにか大谷さんの闘志が伝わります」「泣けてくるくらいにカッコイイ」「soohooさんだからこその真実の世界観！感動の瞬間をありがとうございます」と、絶賛の声が集まりました。

「最高の1ページをありがとう」

29日には大谷選手と審判のツーショットを公開したスーフーさん。コメントでは、「手遊びをしているように見えるなんて」「最高の1ページをありがとう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)