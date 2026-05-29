不倫疑惑芸能人「事務所通してください」の真意は… 「お決まり」展開だと思ったら…？【書評】
【漫画】本編を読む
『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』は、漫画家・イラストレーターの雪のヤドカリさん（@yukinohotel）の、シュールな笑いセンスを浴びられる4コマ漫画だ。
週刊誌の記者に不倫疑惑で突撃取材された芸能人。「取材は事務所通してください」と、「お決まり」の文句で逃げてしまう。
記者は一応、言われた通りに事務所に電話して聞いてみることに。
すると事務所の対応は「お決まり」ではなく……という展開。
なぜか露出狂と確定しない女性。その理由は……。
内閣支持率の低下に悩む総理大臣の話もいい。「友達同士で話す程度の、身近な困りごと」を聞きつけ、総理大臣がそのお悩み解決のための法案を通したら、支持率アップ。果たしてその法案とは……。
はたまた「店長とバイトの、一瞬遅れて意味が分かると怖い会話」の1作も、ラストのコマの余韻がいい。特に店長の顔。セリフがないのもいい。
日常でありそうな「お決まり」の展開を、「お決まり」では終わらせない。思いがけないオチのある秀逸な4コマたち、ぜひ読んで頂きたい話ばかりだ。
文＝雨野裾