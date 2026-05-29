　31日に日本代表と「キリンチャレンジカップ2026　ひとつになるから強くなる。」を国立競技場で戦うアイスランド代表の来日メンバーが発表になった。

　キックオフは19時25分。日本テレビ系が全国生中継する。

▽GK

1 オグムンドゥル・クリスティンソン(バルール)

12 ハコン・ラプン・バルディマルソン(ブレントフォードFC)

13 アダム・インギ・ベネディクトソン(AB)

▽DF

23 ホルドゥル・ビョルグビン・マグヌソン(レバディアコス)

6 ヒョルトゥル・ヘルマンソン(ボロスFC)

3 ダニエル・レオ・グレタルソン(スナユスケ)

21 アルフォンス・サンプステド(ゴーアヘッド・イーグルス)

15 ダーグル・ダン・ソルハルソン(CFモントリオール)

2 ロイ・トマソン(サムスンスポル)

4 バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン(フォルトゥナ・デュッセルドルフ)

19 ミカエル・エイル・エルレルトソン(ジェノア)

▽MF

17 アロン・エイナル・グンナルソン(アルガラファ)

16 ステファン・テイトゥル・ソルダルソン(ハノーファー)

7 ウィルム・ソル・ウィルムソン(NEC)

14 アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン(カスムパシャ)

20 クリスティアン・ノックビ・ヒリンソン(FCトゥウェンテ)

18 ギスリ・ゴッツカルク・ソルダルソン(レフ・ポズナン)

▽FW

22 ブリンヨルフル・ウィルムソン(フローニンゲン)

10 イサク・スナエル・ソルバルドソン(リンビーBK)

11 ステファン・インギ・シグルダルソン(ゴーアヘッド・イーグルス)

9 ベノニー・ブレキ・アンドレソン(ストックポート・カウンティ)