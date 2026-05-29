31日に日本代表と対戦するアイスランド来日メンバーが決定
31日に日本代表と「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」を国立競技場で戦うアイスランド代表の来日メンバーが発表になった。
キックオフは19時25分。日本テレビ系が全国生中継する。
▽GK
1 オグムンドゥル・クリスティンソン(バルール)
12 ハコン・ラプン・バルディマルソン(ブレントフォードFC)
13 アダム・インギ・ベネディクトソン(AB)
▽DF
23 ホルドゥル・ビョルグビン・マグヌソン(レバディアコス)
6 ヒョルトゥル・ヘルマンソン(ボロスFC)
3 ダニエル・レオ・グレタルソン(スナユスケ)
21 アルフォンス・サンプステド(ゴーアヘッド・イーグルス)
15 ダーグル・ダン・ソルハルソン(CFモントリオール)
2 ロイ・トマソン(サムスンスポル)
4 バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン(フォルトゥナ・デュッセルドルフ)
19 ミカエル・エイル・エルレルトソン(ジェノア)
▽MF
17 アロン・エイナル・グンナルソン(アルガラファ)
16 ステファン・テイトゥル・ソルダルソン(ハノーファー)
7 ウィルム・ソル・ウィルムソン(NEC)
14 アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン(カスムパシャ)
20 クリスティアン・ノックビ・ヒリンソン(FCトゥウェンテ)
18 ギスリ・ゴッツカルク・ソルダルソン(レフ・ポズナン)
▽FW
22 ブリンヨルフル・ウィルムソン(フローニンゲン)
10 イサク・スナエル・ソルバルドソン(リンビーBK)
11 ステファン・インギ・シグルダルソン(ゴーアヘッド・イーグルス)
9 ベノニー・ブレキ・アンドレソン(ストックポート・カウンティ)
キックオフは19時25分。日本テレビ系が全国生中継する。
▽GK
1 オグムンドゥル・クリスティンソン(バルール)
12 ハコン・ラプン・バルディマルソン(ブレントフォードFC)
13 アダム・インギ・ベネディクトソン(AB)
▽DF
6 ヒョルトゥル・ヘルマンソン(ボロスFC)
3 ダニエル・レオ・グレタルソン(スナユスケ)
21 アルフォンス・サンプステド(ゴーアヘッド・イーグルス)
15 ダーグル・ダン・ソルハルソン(CFモントリオール)
2 ロイ・トマソン(サムスンスポル)
4 バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン(フォルトゥナ・デュッセルドルフ)
19 ミカエル・エイル・エルレルトソン(ジェノア)
▽MF
17 アロン・エイナル・グンナルソン(アルガラファ)
16 ステファン・テイトゥル・ソルダルソン(ハノーファー)
7 ウィルム・ソル・ウィルムソン(NEC)
14 アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン(カスムパシャ)
20 クリスティアン・ノックビ・ヒリンソン(FCトゥウェンテ)
18 ギスリ・ゴッツカルク・ソルダルソン(レフ・ポズナン)
▽FW
22 ブリンヨルフル・ウィルムソン(フローニンゲン)
10 イサク・スナエル・ソルバルドソン(リンビーBK)
11 ステファン・インギ・シグルダルソン(ゴーアヘッド・イーグルス)
9 ベノニー・ブレキ・アンドレソン(ストックポート・カウンティ)