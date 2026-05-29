【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催日時： 6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 入場料：無料

グッドスマイルカンパニーは、6月6日、7日に開催されるイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」の見どころを公開した。

「グッドスマイルフェス 2026 東京」では最新フィギュアやプラモデルなど1,000点を超えるアイテムの展示などが実施される。

今回各フロアごとの見どころや、会場限定キャンペーン、コスプレイヤーやキャラクターが登場するグリーティングのタイムテーブルが公開された。

フロアごとの見どころを一挙公開

【1F】

「ねんどろいど」、「POP UP PARADE」、「HELLO! GOOD SMILE」、グッスマくじの商品展示をはじめ、物販コーナーや、厳選した商品のパッケージが並ぶコレクションコーナーを展開。

【B1F】

スケールフィギュアの新作展示や、様々なアーティストのイラストを立体化したアートコーナーを展開。高いクオリティを実現する当社がもつ技術の紹介など、企画から造形、彩色に至るまで、ものづくりへのこだわりを感じられる展示を幅広く展開する。

【2F】

「メカスマ」、「PLAMAX」、「figma」などのプラモデルや可動フィギュアを多数展示するほか、当社が携わるアニメ作品や、「ファンと共に走るレーシングチーム」GOODSMILE RACINGのコーナーも登場。様々なパートナーメーカーの新作フィギュアも一堂に会する。シークレットコーナーの内容は後日公開を予定している。

豪華景品が当たる！会場限定キャンペーン

「ねんどろいど ういだがー」登場記念ういだがーダイカットステッカープレゼント！

ねんどろいど ういだがーの登場を記念して、グッドスマイルフェス東京の会場にてダイカットステッカーをプレゼントするキャンペーンを実施。

グッドスマイルフェスくじ

豪華景品が当たるキャンペーンを開催が開催され、参加方法は後日公開を予定している。

人気コスプレイヤーやキャラクターが登場！グリーティングタイムテーブルを公開

グッドスマイルフェス 2026 東京にて、特別コラボグリーティングの実施が決定

ラーメン赤猫より文蔵さんの着ぐるみと、仕事猫によるコラボグリーティングが実施される。

《キャラクター》

・仕事猫

ヘルメット姿の猫が「ヨシ！」と指差し確認するキャラクター。現場の安全確認をユーモラスに表現し、LINEスタンプをはじめ官公庁や企業の啓発・コラボでも活用されています。

(C)くまみね工房

・着ぐるみ文蔵さん

文蔵は、猫たちが営むラーメン店の日常を描いた「ラーメン赤猫」に登場するキャラクターで、ラーメン店「ラーメン赤猫」の店長兼調理担当で、口数少ないラーメン職猫。

「ラーメン赤猫」プロモーションのため、様々なイベントやキャンペーンに登場し、接客活動に勤しんでいる。

(C)アンギャマン／集英社・ラーメン赤猫製作委員会

・着ぐるみ スピカ

スピカ・ヴァルゴ 一等級魔術師を目指す魔女見習い。ときどきポンコツ。

(C)金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会

・ういだがー

2026年1月、突如姿を現した期待の新星「ういだがー」。イラストレーター兼VTuber「しぐれうい」から生み出されたおっきくてかわいい、謎の生命体。

(C)Ui Shigure

グッドスマイルフェス 2026 東京会場に人気コスプレイヤーとして活躍中のねねさんの出演が決定

出演予定コスプレイヤー

・ねね （@__zzz___oo0）

出演日：6月6日

(C) GOOD SMILE COMPANY