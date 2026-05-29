「差別なん？」バレー日本代表グッズ販売も賛否「応援Tシャツが全員分ないって…どんな嫌がらせですか？」
公益財団法人日本バレーボール協会公式X（旧Twitter）は5月27日、投稿を更新。日本代表グッズの販売を告知しました。しかし、一部選手のみの展開となっていることに、ファンから賛否の声が集まっています。
【投稿】バレー日本代表、公式グッズ発売告知
ファンからは「アイの応援Tシャツが買える！」「やった！ 日本代表グッズ通信販売だ」など喜びの声が上がる一方、発売直後から「欲しい選手の売り切れ…再販はありませんか？」と再販を求めるコメントも寄せられています。
さらに大きな話題となったのが、選手ごとの“グッズ展開の差”でした。「なぜ18人だけ？」「一部の選手だけじゃなくて全員分作ってよ」「サイズ展開に差があるのは何故？ほしい選手の少なすぎん？差別なん？不具合？」「女子応援Tシャツが全員分ないって…どんな嫌がらせですか？」など、困惑や不満の声が続出。「全ての代表選手の応援シャツ、受注販売してほしいです」といった要望も数多く上がっています。
(文:五六七 八千代)
【投稿】バレー日本代表、公式グッズ発売告知
公式グッズのラインアップ同アカウントは「JVA STOREにて明日5月28日（木）17：00から下記の商品を販売いたします」と告知。応援ジャガードタスキ風マフラータオルや女子日本代表応援Tシャツ、男子日本代表レプリカシャツなどのラインアップを発表しました。
さらに大きな話題となったのが、選手ごとの“グッズ展開の差”でした。「なぜ18人だけ？」「一部の選手だけじゃなくて全員分作ってよ」「サイズ展開に差があるのは何故？ほしい選手の少なすぎん？差別なん？不具合？」「女子応援Tシャツが全員分ないって…どんな嫌がらせですか？」など、困惑や不満の声が続出。「全ての代表選手の応援シャツ、受注販売してほしいです」といった要望も数多く上がっています。
西村弥菜美選手が反応日本代表の西村弥菜美選手は、グッズ販売告知の投稿を引用し、「…」と無言の投稿。今回の女子グッズ展開は背番号30番までとなっていますが、西村選手の背番号は「32番」。自身のグッズがラインアップに含まれていない状況に、複雑な思いをにじませたようにも感じられます。今後のグッズ展開で、より多くの選手を応援できるラインアップになることを期待したいですね。
(文:五六七 八千代)