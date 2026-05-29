TVerは、2026年5月をもって活動を終了する人気グループ・嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3を開始。併せて嵐が5人揃って主演を務めたドラマ「最後の約束」を配信開始した。同作はTVerおよび動画配信サービスで初配信となる。

デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成長してきた方々にとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップとしている。

特集「ARASHI Collection」は「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに4月4日からPart1、4月25日からPart2が展開されてきた。

今回の「最後の約束」配信開始により、「ARASHI Collection」全28作品が集結。「この機会にぜひTVerでご覧ください」としている。

【TVer「ARASHI Collection」Part3】 配信期間：2026年5月29日(金)～2026年6月30日(火)【ラインナップ】 嵐 主演作品『最後の約束』(フジテレビ/2010年)※初配信大野智 出演作品『魔王』(TBSテレビ/2008年)『歌のおにいさん』(テレビ朝日/2009年)『怪物くん』(日本テレビ/2010年)『もう帰ってきたよ!! 怪物くん全て新作SP』(日本テレビ/2010年)『怪物くん 完全新作スペシャル!!』(日本テレビ/2011年)『鍵のかかった部屋』(フジテレビ/2012年)『死神くん』(テレビ朝日/2014年)『世界一難しい恋』(日本テレビ/2016年)櫻井翔 出演作品『特上カバチ!!』(TBSテレビ/2010年)『謎解きはディナーのあとで』(フジテレビ/2011年)『君に捧げるエンブレム』(フジテレビ/2017年)相葉雅紀 出演作品『マイガール』(テレビ朝日/2009年)『バーテンダー』(テレビ朝日/2011年)『ラストホープ』(フジテレビ/2013年)『僕とシッポと神楽坂』(テレビ朝日/2018年)『和田家の男たち』(テレビ朝日/2021年)『今日からヒットマン』(テレビ朝日/2023年)二宮和也 出演作品『南くんの恋人(2004)』(テレビ朝日/2004年)『少しは、恩返しができたかな』(TBSテレビ/2006年)『マラソン』(TBSテレビ/2007年)『DOOR TO DOOR~僕は脳性まひのトップセールスマン~』(TBSテレビ/2009年)『フリーター、家を買う。』(フジテレビ/2010年)『ONE DAY~聖夜のから騒ぎ~』(フジテレビ/2023年)松本潤 出演作品『きみはペット』(TBSテレビ/2003年)『花より男子』(TBSテレビ/2005年)『花より男子2(リターンズ)』(TBSテレビ/2007年)『バンビ~ノ!』(日本テレビ/2007年)『ラッキーセブン』(フジテレビ/2012年)櫻井翔・二宮和也 出演作品『山田太郎ものがたり』(TBSテレビ/2007年)