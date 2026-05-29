1,398名がバッジ着用で接客対応！ ノジマ「ユニバーサルマナー研修」

記事ポイント ノジマが2026年5月よりミライロの「ユニバーサルマナー研修」を開始役職者から順次受講を開始し、2026年5月29日時点で1,398名が受講済み受講した従業員はユニバーサルマナーのロゴマーク入りバッジを着用して接客にあたる ノジマが2026年5月よりミライロの「ユニバーサルマナー研修」を開始役職者から順次受講を開始し、2026年5月29日時点で1,398名が受講済み受講した従業員はユニバーサルマナーのロゴマーク入りバッジを着用して接客にあたる

家電量販店を展開するノジマが、障害者や高齢者など多様なお客様へ向き合うための「ユニバーサルマナー研修」の受講を2026年5月より開始しました。

研修を主催するのは、ユニバーサルデザインの普及に取り組むミライロです。

日本の総人口の約9.4%にあたる約1,165万人に障害があると推計されるなか、ノジマは接客品質のさらなる向上をめざしてこの取り組みを導入します。

ノジマ「ユニバーサルマナー研修」





受講開始時期：2026年5月受講対象者：ノジマの社員（役職者から順次受講を開始）受講者数：1,398名（2026年5月29日時点）研修主催：株式会社ミライロ

「ユニバーサルマナー研修」は、障害者や高齢者など多様な方々へ向き合うための「マインド」と「アクション」を体系的に身につけることを目的とした研修です。

研修では障害のある方が日常で直面する困りごとや、それに対する適切なサポート方法、必要な配慮などを学びます。

受講を修了した従業員は、ユニバーサルマナーのロゴマークが入ったバッジを着用して接客にあたります。

日本では65歳以上の高齢者が総人口の約29%を占め、国民の約3.4人に1人が高齢者という状況があります。

ノジマはこうした社会背景を踏まえ、役職者から順次受講を開始し、2026年5月29日時点ですでに1,398名が研修を修了しています。

研修で学ぶ内容と着用バッジ





研修を修了したノジマの従業員が着用するバッジは、緑地に車椅子利用者とサポーターのイラスト、「Universal Manners」のテキストが入ったカード型のデザインです。

このバッジを目印に、サポートが必要なお客様がスタッフへ声をかけやすくなる環境が整います。

ノジマではこれまでにも、車椅子を利用するお客様が通りやすいよう店内通路の幅を広く設計したり、商品棚の高さを低くして手が届きやすくするといった店舗づくりを進めてきています。

今回の研修導入によって、ハード面に加えて接客スタッフの対応力という面からも、多様なお客様が快適に買い物できる環境の整備が進みます。

「ユニバーサルマナー研修」は、日常の心遣いや行動などのマナーを体系的に習得できる点が特徴で、障害者や高齢者への接し方に不安を感じているスタッフにとっても実践的な学びの場となっています。

約1,165万人の障害者と人口の約29%を占める高齢者が安心して利用できる店舗環境の実現に向け、1,398名のスタッフが研修を通じてその第一歩を踏み出しています。

ノジマ「ユニバーサルマナー研修」の紹介でした。

よくある質問

Q. ユニバーサルマナー研修を主催しているのはどの企業ですか？

A. ミライロが主催しています。

ユニバーサルデザインの普及を手がける企業で、障害者や高齢者など多様な方々へのマインドとアクションを体系的に学ぶプログラムを提供しています。

Q. 受講した従業員はどのように識別できますか？

A. 研修を修了した従業員は、緑地に車椅子利用者とサポーターのイラストが入ったユニバーサルマナーのロゴマーク付きバッジを着用して接客にあたります。

Q. ノジマの研修受講対象者は誰ですか？

A. ノジマの社員全員が対象で、役職者から順次受講を開始しています。

2026年5月29日時点で1,398名が受講済みです。

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