SNK新公式ストア「NEOGEO STYLES」オープン　限定購入特典に古参ファンニヤリ？

1990年代のゲームファンにはおなじみのフレーズを思わせる、「すごいゲームを、連れて歩こう」。SNKの人気IPを日常で楽しめる新たな公式オンラインストア「NEOGEO STYLES」が、5月29日正午にオープンしました。

これまで展開されていた期間限定ストア「SNK OFFICIAL STORE -LIMITED-」の取り組みを引き継ぎつつ、新たなブランドコンセプトのもとで継続的な商品展開を行っていくための新ショップです。

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■ NEOGEO世代に刺さる新コンセプト

新ショップが掲げる「すごいゲームを、連れて歩こう」というキャッチコピーは、1990年代初頭に家庭用NEOGEOのレンタルシステムが実施されていた当時の名文句「凄いゲームを、連れて帰ろう。」を強く連想させるもの。当時を知る古参ファンなら思わずニヤリとしてしまうこだわりが、ブランドの根底に流れています。

商品化されるのは「餓狼伝説」「THE KING OF FIGHTERS」「サムライスピリッツ」「メタルスラッグ」など、格闘ゲーム黄金期を築き上げたSNKの人気シリーズたち。これらの世界観を日常の中で“身につける・飾る・楽しむ”ことをコンセプトに掲げています。

ラインナップはTシャツやアウター、キャップといった日常使いしやすいアパレルや小物を中心に、ファンの生活に寄り添う多彩な雑貨類が展開される予定とのこと。オープン記念の目玉として、人気スポーツ・ライフスタイルブランド「NEW ERA」とコラボレーションしたキャップの販売も予定されています。

さらに、4月に開催された格闘ゲームの祭典「EVO Japan 2026」のSNKブースで販売されたアイテムの事後通販も実施されるため、会場に足を運べなかったファンにとっても見逃せない機会となりそうです。

■ 1万円以上の購入で「ネオ・ジオ」レンタル店プレートがもらえる

そんなショップのこだわりを何より体現しているのが、オープンを記念した豪華な購入特典です。

1回あたりの注文合計金額が税込1万円以上の方を対象に、往年のロゴマークとともに「ネオ・ジオ」レンタル店と青文字で刻まれた限定アクリルプレートが1点プレゼントされます。

この特典は、EVO Japan 2026の物販ブースにて配布され会場を大いに沸かせたノベルティと同一のもので、自宅にいながら当時のゲームショップやレンタル店の雰囲気を再現できる、マニア垂涎のアイテムとなっています。なお、こちらの購入特典は数量限定のため、なくなり次第配布終了となります。

かつてゲームセンターやテレビの前で味わったあの熱いカルチャーを、現代のトレンドにあわせた洗練されたスタイルで再体験できる、SNKファン必見のオンラインストアとなりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052904.html