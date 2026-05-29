黄川田こども政策大臣「児相に躊躇なく相談を」　巨人・阿部前監督の長女が児相通報でSNSに誹謗中傷相次ぎ

プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督が、長女へ暴行したとして逮捕され、その後、釈放された事件を巡っては、児童相談所へ通報した長女を誹謗中傷するようなSNS投稿が相次いでいる。

黄川田こども政策大臣は29日の記者会見で、「躊躇なく児童相談所にご相談いただきたい」と述べて、児相への相談を躊躇わないよう呼びかけた。

黄川田大臣は、「個別の事案について申し上げることは差し控える」とした上で、「一般論として申し上げれば、暴力はあってはならない。また、もしお子さんが親御さんから叩かれたり、嫌な思いをさせられ、親御さんとの関係に悩みを抱えている場合には、躊躇なく児童相談所にご相談いただきたい」と強調した。

子ども家庭庁では、最寄りの児童相談所につながるダイヤル「いちはやく（189）」や、スマートフォンから相談できる「親子のための相談LINE」を運用していて、黄川田大臣は「どちらも皆様の思いや悩みに寄り添って相談に応じ、秘密も守られる。皆さんを虐待から守るために、ぜひ躊躇なく相談してほしい」と重ねて呼びかけた。