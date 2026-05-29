アイススケートショー『刀剣乱舞』、出演者発表 坂本花織が“氷の精霊”役
人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする初のアイススケートショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』が、10月3日、4日の2日間にわたって、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。それに先立って、出演者、キービジュアルが公開された。
【画像】『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』に出演する坂本花織
本作では、国内外のアイスショーで活躍するトップスケーター8人が、“刀剣男士”を演じる。三日月宗近役を無良崇人、加州清光役を中野耀司（PIW）、大和守安定役を佐藤由基（PIW）、山姥切国広役を櫛田一樹、膝丸役を山本恭廉、へし切長谷部役を田中刑事、鶴丸国永役を小平渓介（PIW）、山姥切長義役を吉野晃平（PIW）が演じる。五輪代表を務めたスケーターや、プロフィギュアスケートチームであるプリンスアイスワールド（PIW）所属のスケーター、アイスショー経験豊富なスケーターがそろい、アイスリンクという新たなステージで『刀剣乱舞』の世界を表現する。
さらに、オリジナルキャラクター“氷の精霊”として、ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀メダリストの坂本花織の出演も決定した。
本作には、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』にて刀剣男士を演じるオリジナルキャスト声優陣も出演し、ゲームファンにもなじみ深い声で命を吹き込む。スケーターの滑りに合わせ、臨場感あふれる声優陣の声の芝居が繰り広げられる。
また、太鼓による伝統と革新のパフォーマンスで、45年間にわたり世界中の観客を熱狂させてきた太鼓芸能集団・鼓童が出演し、作品を彩る。
今回公開されたキービジュアルに続き、ソロビジュアル、原作サイドが考えた「スケートをしている刀剣男士」がテーマのイラストであるキャラクタービジュアルイメージオンアイスver.など、さまざまなビジュアルを順次解禁予定。
【『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』声優陣】
三日月宗近役：鳥海浩輔
加州清光役：増田俊樹（10月4日のみ出演）
大和守安定役：市来光弘（10月4日のみ出演）
山姥切国広役：前野智昭（10月3日のみ出演）
膝丸役：岡本信彦
へし切長谷部役：新垣樽助
鶴丸国永役：斉藤壮馬（収録出演）
山姥切長義役：高梨謙吾（10月3日のみ出演）
※出演しない回は、収録音声での上演となる。
【画像】『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』に出演する坂本花織
本作では、国内外のアイスショーで活躍するトップスケーター8人が、“刀剣男士”を演じる。三日月宗近役を無良崇人、加州清光役を中野耀司（PIW）、大和守安定役を佐藤由基（PIW）、山姥切国広役を櫛田一樹、膝丸役を山本恭廉、へし切長谷部役を田中刑事、鶴丸国永役を小平渓介（PIW）、山姥切長義役を吉野晃平（PIW）が演じる。五輪代表を務めたスケーターや、プロフィギュアスケートチームであるプリンスアイスワールド（PIW）所属のスケーター、アイスショー経験豊富なスケーターがそろい、アイスリンクという新たなステージで『刀剣乱舞』の世界を表現する。
本作には、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』にて刀剣男士を演じるオリジナルキャスト声優陣も出演し、ゲームファンにもなじみ深い声で命を吹き込む。スケーターの滑りに合わせ、臨場感あふれる声優陣の声の芝居が繰り広げられる。
また、太鼓による伝統と革新のパフォーマンスで、45年間にわたり世界中の観客を熱狂させてきた太鼓芸能集団・鼓童が出演し、作品を彩る。
今回公開されたキービジュアルに続き、ソロビジュアル、原作サイドが考えた「スケートをしている刀剣男士」がテーマのイラストであるキャラクタービジュアルイメージオンアイスver.など、さまざまなビジュアルを順次解禁予定。
【『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』声優陣】
三日月宗近役：鳥海浩輔
加州清光役：増田俊樹（10月4日のみ出演）
大和守安定役：市来光弘（10月4日のみ出演）
山姥切国広役：前野智昭（10月3日のみ出演）
膝丸役：岡本信彦
へし切長谷部役：新垣樽助
鶴丸国永役：斉藤壮馬（収録出演）
山姥切長義役：高梨謙吾（10月3日のみ出演）
※出演しない回は、収録音声での上演となる。