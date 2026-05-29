山下美夢有&蘭、仲良し姉妹の「すっぴん旅」 楽しそうな2ショットに「イイネ〜大好き」
山下美夢有の妹、山下蘭が自身のインスタグラムを更新。一時帰国中の姉と2人で出かけた「#すっぴん旅」で撮影した写真を投稿した。
【写真】衝撃！ カメラを手に、はじけまくりの2ショット（全4枚）
「カメラでいっぱい写真撮った」とだけ記した投稿では、鏡に映った2人を自撮りした写真を4連投。1枚目は蘭のスマホで撮影。白のホルターネックに髪をお団子にまとめて、思い切りアヒル口をした蘭と、白いTシャツ姿で優しい表情を浮かべてピースをする美夢有が写っている。2枚目と3枚目は、美夢有が自分のデジカメで撮ったものだが、少し露出を間違えてしまったようだ。最後はそのカメラを使って蘭が撮影。少し明るく撮れた写真で、2人はカメラのモニターを見つめていた。投稿を見たファンからは「仲良し姉妹」「イイネ〜大好き」「めちゃくちゃ最高に可愛い」「らんちゃんは可愛いし！お姉ちゃん優しそう」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
臼井麗香の妹、臼井蘭世が大会でホールインワンを達成！ 賞品の旅行券ゲットに満面の笑顔
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
今週の舞台は福島県へ 都玲華は楽しみにしていた白河ラーメンでパワーチャージ！
天候に負けずに戦う女子プロたちの「寒暖差対策」とは？ 大切な必需品を明かすも「でも、私はいつも忘れる」と都玲華
【写真】衝撃！ カメラを手に、はじけまくりの2ショット（全4枚）
「カメラでいっぱい写真撮った」とだけ記した投稿では、鏡に映った2人を自撮りした写真を4連投。1枚目は蘭のスマホで撮影。白のホルターネックに髪をお団子にまとめて、思い切りアヒル口をした蘭と、白いTシャツ姿で優しい表情を浮かべてピースをする美夢有が写っている。2枚目と3枚目は、美夢有が自分のデジカメで撮ったものだが、少し露出を間違えてしまったようだ。最後はそのカメラを使って蘭が撮影。少し明るく撮れた写真で、2人はカメラのモニターを見つめていた。投稿を見たファンからは「仲良し姉妹」「イイネ〜大好き」「めちゃくちゃ最高に可愛い」「らんちゃんは可愛いし！お姉ちゃん優しそう」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
臼井麗香の妹、臼井蘭世が大会でホールインワンを達成！ 賞品の旅行券ゲットに満面の笑顔
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
今週の舞台は福島県へ 都玲華は楽しみにしていた白河ラーメンでパワーチャージ！
天候に負けずに戦う女子プロたちの「寒暖差対策」とは？ 大切な必需品を明かすも「でも、私はいつも忘れる」と都玲華