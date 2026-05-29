松山英樹と久常涼が「66」で2差19位発進 トム・キムら6人が首位
＜チャールズ・シュワブチャレンジ 初日◇28日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞雷雲接近により2時間4分の中止を挟んだ第1ラウンドは、午後8時15分頃に終了した。トム・キム（韓国）、J.J.スポーン（米国）ら6人が6アンダーで首位に並んだ。
〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖
日本勢は5人が出場。松山英樹は5バーディ・1ボギーの「66」でプレー。4アンダー・19位発進を決めた。8メートルを決めた10番をバーディ発進。13番、段下11メートルから決めた15番、16番とテンポよく伸ばしていく。18番で唯一のボギー。後半アウトコースのバーディは2番のひとつにとどまったが、首位と2打差につけた。大会を配信するU-NEXTのインタビューでは「良いところも出てきてはいたけれど、きのうまでの練習の良い感じとはいかなかった。前の試合までのことを考えたら安定はしていたけれど、もう少し思い切ってできれば。試合なのでなかなかそこまでできないところがもどかしい。あしたまで時間があるので、練習して調整したい」と振り返った。久常涼も4アンダー・19位タイ。4バーディ・ボギーなしという内容で好位置につけている。平田憲聖は中断の影響を受けながら、3アンダー・32位タイでフィニッシュ。中島啓太と金谷拓実は1アンダー・57位タイとしている。賞金総額は990万ドル（約15億6420万円）、優勝者は178万2000ドル（約2億8300万円）を獲得する。
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