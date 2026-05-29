二宮和也出演の新・考察バラエティ『金曜ミステリークラブ!!!』今夜はアメリカ大統領暗殺未遂事件の謎を追う

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

毎週金曜19時から日本テレビで放送中の『金曜ミステリークラブ!!!』。この番組は金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストに様々なミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う新・考察バラエティだ。

■事件の裏には名優、ジョディ・フォスターの存在が!?

5月29日の放送でも世界各国の様々なミステリーからクイズが出題される。

世界中を震撼させたアメリカ大統領暗殺未遂事件。犯人はエリート一家に生まれ、大統領に対し政治的な思想や要求、因縁も特になかった男性。事件の裏には、アカデミー主演女優賞を2度も受賞した名優、ジョディ・フォスターの存在があった!?

映画俳優から転身し絶大な人気を誇っていた第40代アメリカ大統領、ロナルド・レーガンが1981年3月、労働組合の集会で突然銃撃された。犯行に及んだのは、名門一家の青年。そして事件前、なんと若き日のジョディと犯人が電話で会話していたことが明らかに。“実際の電話音声”も公開される。

なぜ、ハリウッドの大女優と接点があったのか？ いったいなにが彼を狂気の犯行に駆り立てたのか？ その驚愕の動機に迫る。

■中村海人と正門良規がVTRのどこかに登場

他にも、世界各地で起きた奇妙なミステリーが続々登場。

東アフリカ・タンザニアで行われていたプロサッカーの試合中、突然選手たちが倒れ込んだ。さらには審判から観客までスタジアム中の人々を襲ったパニックの理由とは？

2019年南アフリカで、有名歌手の生演奏付き・相場の5倍もの費用をかけた豪華絢爛な結婚披露宴が行われた。しかし、新郎新婦はギリギリの生活を送るほど貧乏な夫婦。文無しのふたりがいったいどうやって？ 世界一奇妙な逆転劇にスタジオは拍手喝采。

衝撃的な映像の数々に、二宮も「そんなことあるんだね」と仰天。ゲストの賀来賢人も「アニメみたいですね」と驚きを隠せない。

そして、今回もVTRに豪華ゲストが出演。

Travis Japan中村海人、Aぇ! group正門良規がどこかに登場し、考察のヒントを与えてくれる。

予測不能な展開に、衝撃を受けること間違いなし。珠玉のミステリーが揃った今夜の放送を、ぜひお楽しみに。

■番組サイト

日本テレビ『金曜ミステリークラブ!!!』

05/29（金）19:00～19:54

主宰：ノブ（千鳥）

会員：二宮和也、賀来賢人、小峠英二（バイきんぐ）、柳原可奈子、横澤夏子

VTR出演：中村海人（Travis Japan）、正門良規（Aぇ! group）

■関連リンク

『金曜ミステリークラブ!!!』

https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/