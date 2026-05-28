仕事はもちろん、アウトドアや車中泊、さらにはバイクやキャンプ道具を積み込む“遊びグルマ”としても人気のトヨタ・ハイエース。愛車として長く乗る人が多いクルマだけに、「せっかくなら自分らしく仕上げたい」と考えるオーナーも多い。

スタイリングを変えたいならば、ホイールを履き替えるのは一番の近道だ。最近では、無骨なオフロード系や、どこか懐かしいネオクラシック系デザインが人気だが、そんななかで“上品さ”と“力強さ”を両立したホイールが登場した。

それが、クリムソンの「BARBERO（バルベロ）」シリーズの最新作、「S-HEX（スタイリング・ヘックス）」だ。

BARBERO S-HEX（17×6.5J ＋38）＆215/60R17Cタイヤを装着

特徴は、ハイエース用では珍しいメッシュ系デザイン。6本のY字スポークと六角形のホールを組み合わせることで、エレガントさとタフさを両立している。

さらに注目なのが、その立体感。ハイエース用ホイールはサイズ的に“深さ”を出しにくいが、「S-HEX」はセンターへ向かって大胆に落とし込むことで、足元に迫力を演出。履き替えるだけで、ハイエースの雰囲気を大きく変えてくれる1本となっている。

ここでは、そんな「S-HEX」の魅力とともに、ハイエース専用として展開する「BABERO」シリーズを紹介していこう。



装着車両はFLEXのハイエース・ワイドミドル。純正車高に25mmダウンルックなオーバーフェンダーを装着

“ハイエースを魅せる”ことを追求した「BARBERO（バルベロ）」シリーズ

「BARBERO（バルベロ）」シリーズをプロデュースするクリムソンは、1978年創業の老舗ホイールメーカー。デザイン性と品質を両立したアルミホイールを数多く生み出してきた。

現在、クリムソンではキャラクターの異なるさまざまなブランドを展開している。

ネオクラシックなスタイルで人気の「CROSS COUNTRY（クロスカントリー）」を持つ「DEAN（ディーン）」シリーズや、最新の「ARMOR FF（アーマー・FF）」をはじめミリタリー感を打ち出した「MG（エムジー）」シリーズとは異なり、「BARBERO（バルベロ）」シリーズはハイエースに特化したブランドとして展開している。

つまり、“ハイエースをどう魅せるか”を徹底的に追求したシリーズなのだ。

ブランド名の由来は、荷車を力強く引くイタリア・バルベリア地方にいる雄馬

「BARBERO（バルベロ）」という名称は、名馬の産地として知られるイタリア・バルベリア地方が由来。力強く荷車を引きながら、美しく駆け抜ける雄馬の姿を、仕事から遊びまで幅広く活躍するハイエースと重ね合わせて名付けられた。

これまで極太6本スポークの「U-GRANDE（アーバン・グランデ）」、ディープリムを強調した「W-DEEPS（ワイルド・ディップス）」、躍動感のあるヒネり系スポークの「D-TWIST（ダイナミック・ツイスト）」といった人気モデルを展開。

そして、その最新作として登場したのが、「S-HEX」なのだ。

「S-HEX」の魅力は“六角形デザイン”にあり！

「S-HEX」の特徴は、その名の通り“HEX＝六角形”を基調としたデザインにある。センターから広がる6つのY字スポークと、それにより生まれる6つの六角形ホールをよって、ハイエース用としては珍しいメッシュデザインに仕立てている。

細身スポークを採用しながら、スポークサイドをしっかり張ることで骨太感を演出。さらにナットホールを含めたセンターパートにボリュームを持たせて、重量感を高めている。

つまり、“繊細なのに力強い”という絶妙なバランスこそが、このホイールの魅力なのだ。

ハイエース専用サイズとは思えない立体感に注目！

「S-HEX」が印象的に見える理由は、ディスクの立体感にもある。リムからY字交点までの高さをほぼ同じにし、そこからセンターに向かって一気に落とし込ませることで、強烈な凹凸感を演出している。

ハイエースにジャストな「17×6.5J ＋38」は、立体感を出すのは難しいサイズ。それでも「S-HEX」はデザインの工夫により、立体感を巧みに増幅しているのだ。

さらに、スポークとリムの接合部にはボルトを想起させるディンプル形状を配置。これにより、サイズ以上の大きさと迫力を感じさせる仕上がりになっている。

カラーリングは、キャラクターの異なる2色を標準ラインアップ！

カラーリングは、ブラックサイドマシニングとマットガンブラックの2色をラインアップ。

ブラックサイドマシニング マットガンブラック

ブラックサイドマシニングは、切削加工による陰影により六角形デザインをより強調。スポークが長く見えることで、足元をスタイリッシュに見せてくれる。

マットガンブラックはUS鍛造ホイールを思わせる雰囲気が魅力。半ツヤにより、スポークサイドやセンターパートのデザインワークが浮かびあがる。

ブラックサイドマシニング付属のセンターキャップ マットガンブラック付属のセンターキャップ

さらに、「BARBERO（バルベロ）」シリーズでは初となる同色センターキャップを採用。ディスクとカラーを統一することで、デザインの制約をなくし、ホイール全体の統一感を高めているのもポイントだ。

なお、全国にあるハイエースの専門店「FLEX（フレックス）」専売カラーとして、「マットブラッククリア」も用意。見る角度により表情を変える個性的なカラーリングとなっている。

●製品名：S-HEX（スタイリング・ヘックス）

●サイズ：17×6.5J ＋38

●ホール／PCD：6H/139.7

●カラー：マットガンブラック、ブラックサイドマシニング

●税込価格：40,700円／本（マットガンブラック）、49,500円／本（ブラックサイドマシニング）

他にもある！ 個性派ぞろい「BARBERO（バルベロ）」シリーズ

「U-GRANDE（アーバン・グランデ）」｜極太6本スポーク＆逆反りデザインが魅せる！

「BARBERO（バルベロ）」シリーズの第1弾で登場したのが、「U-GRANDE（アーバン・グランデ）」だ。センターから立ち上がる極太6本スポークを基調に、スポークのセンターにラインを入れることで足長感を演出。リムとの接合部を黒く落とし、ホイール回転時にアグレッシブなビジュアルに仕立てる。

●製品名：U-GRANDE（アーバン・グランデ）

●サイズ：16×6.5J ＋38、17×6.5J ＋38、18×6.5J ＋40

●ホール／PCD：6H/139.7

●カラー：ブラックポリッシュ

●税込価格：36,300円～47,300円

ハイエースにU-GRANDEを装着

「W-DEEPS（ワイルド・ディープス）」｜ディープリムが強烈な奥行き感を演出！

「U-GRAND（アーバン・グランデ）」とは逆の手法でデザインしたのが、「W-DEEPS（ワイルド・ディープス）」だ。両端を立ち上げた極太6本をセンターから柔らかに落とし、リム手前で一気に立ち上げることで、インパクトのあるディープリムに仕立てている。落とし込んだリムをポリッシュすることで、さらに深さを増幅している。

●製品名：W-DEEPS（ワイルド・ディープス）

●サイズ：16×6.5J ＋38、17×6.5J ＋38

●ホール／PCD：6H/139.7

●カラー：ブラックポリッシュ

●税込価格：36,300円～40,700円

ハイエースにW-DEEPSを装着

「D-TWIST（ダイナミック・ツイスト）」｜ヒネったY字スポークが足長感を増幅！

センターから斜めに広がるY字スポークの回転系デザインの「D-TWIST（ダイナミック・ツイスト）」。スポークをヒネってリムまでの距離を伸ばすことで、スポークの足長感を高めている。ディスク中央から弧を描いて落とし込み、リム手前で一気に立ち上げる手法により、ディープリムまで手に入れたモデル。

●製品名：W-DEEPS（ワイルド・ディープス）

●サイズ：16×6.5J ＋38、17×6.5J ＋38、18×6.5J ＋40

●ホール／PCD：6H/139.7

●カラー：ブラックポリッシュ

●税込価格：36,300円～47,300円

“履き替えるだけ”で、他のハイエースと差別化できる1本

仕事にも遊びにも使える万能に使えるハイエース。だからこそ、「他とは違う雰囲気に仕上げたい」と考える人にとって、「BARBERO（バルベロ）」シリーズの「S-HEX」はかなり面白い存在だ。

ハイエース用では珍しいメッシュデザインに加え、専用サイズとは思えない立体感を実現。さらに、人気のホワイトレタータイヤとも相性抜群だ。しかも、車高を変えなくても印象が大きく変わるのもポイント。ノーマル車高のままでも、“上品なのに力強い”スタイルへと変身できる。

「ハイエースをカッコ良くしたい。でも、やりすぎたくはない」。そんな人にこそ、「S-HEX」はハマる1本と言えそうだ。

（編集協力：株式会社クリムソン）