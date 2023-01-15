世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。上原佑紀師（36）はダービー初挑戦で管理馬4頭を送り出す。勝てば平成生まれ初のG1トレーナー、史上最年少のダービートレーナー（グレード制度導入84年以降）となる。偉業へ向けてグリーンエナジー、ゴーイントゥスカイ、フォルテアンジェロ、ライヒスアドラーはそれぞれ、木曜追いで態勢を整えた。

フォルテアンジェロは荻野極を背にゴーイントゥスカイ、ポッドベイダー（4歳オープン）とWコースで3頭併せ。ラスト1F11秒3（6F83秒3）と鋭く伸び、僚馬2頭に先着した。

鞍上は「前走と比べて体が凄く良くなっている」と上昇を伝える。一方、上原佑師も「ようやく僕が欲しかった脚力とか爆発力みたいなものが生まれてきた。久々を叩いて、今回がピークに近い状態なのかなと思う」と語った。

前走皐月賞はメンバー最速上がり3F33秒4の末脚を使って5着。中間は入念にゲート練習もやっている。指揮官は「ファンの皆さまも“出遅れないで”と祈っていただければうれしい」と笑顔で呼びかけた。

枠は7枠15番に決定。「競馬が上手なタイプですし、どこからでも運べるので特に問題ないと思う」と締めくくった。