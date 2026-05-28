「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）

阪神は今季初の同一カード３連敗を喫した。九回に佐藤輝明内野手が本塁打ランキングでトップに立つ１３号ソロを放つも、反撃は及ばなかった。

先制は阪神だった。１７日・広島戦以来の１番に入った高寺が初回、先頭で中前打を放って出塁。その後、２死一、二塁とすると、５番・大山が右前適時打を放ち先取点を奪った。

だが、二回以降は相手先発・福島に散発３安打に封じられた。八回は２番手の元同僚・島本の前に三者凡退。２４年６月４〜６日・楽天３連戦以来となる甲子園での同一カード３連敗となった。

プロ初先発の木下は五回まで持たず、プロ初勝利とはならなかった。最速１５９キロを記録するなど序盤２回は内野安打１本に封じる力投。だが、２巡目に入った三回、先頭への四球から一挙３点を奪われ、４回５安打３失点で降板となった。

九回にはセーフティースクイズでダメ押しの１点を奪われた阪神。直後に佐藤輝が本塁打ランキングトップに立つ１３号ソロを放ったが反撃はここまで。終始、日本ハムにペースを握られた３連戦３連敗となった。