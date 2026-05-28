日向坂46藤嶌果歩、再び“魔球”？ ハマスタ始球式で“おひさま”も味方した豪快ノーバン投球で魅せる
アイドルグループ・日向坂46が28日、神奈川・横浜スタジアムで開催された「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」にスペシャルゲストとして登場。メンバーの藤嶌果歩がセレモニアルピッチを務めた。
【動画】豪快ノーバン！再び魔球？を投げた日向坂46藤嶌果歩
イベントは、横浜DeNAベイスターズファンとスペシャルゲストのファンそれぞれの“推し活”を通じて生まれるパワーと熱狂で、ベイスターズを勝利に向けて後押ししようというもの。
26日から28日の「横浜DeNAベイスターズ対オリックス・バファローズ」3連戦でイベントが行われ、26日には≠ME、27日にはAKB48が参加。最終日となったきょう28日に日向坂46が登場した。
きょうは曇天模様だった横浜スタジアムだが、日向坂46が登場するとともに太陽が顔を出し、日差しが差し込む。“おひさま”（日向坂46のファン）の声援も受けながら、試合前にはミニライブとしてメンバー全員でデビュー曲「キュン」を披露してスタジアムを盛り上げた。
その後、メンバー全員を背に藤嶌がセレモニアルピッチに挑む。前回の始球式では山なりのボールを投げて“魔球”と話題になったノーバン＆ストライク投球をして見せた藤嶌。今回も豪快なフォームで投げられたボールは、大きな山なりの軌道を見せてノーバンでキャッチャーミットへ収まった。
投球後、メンバーの小坂菜緒、大野愛実とともに囲み取材に応じた藤嶌は「460点です！」とグループ名にかけて大満足の投球を振り返り満面の笑み。前日は緊張してあまり眠れなかったと明かすも「まっすぐ投げることができて、すごくうれしかったです！今日は後ろにメンバーがたくさん応援して見てくれていたので、すごく心強くて、安心して投げることができました」と喜んだ。
小坂が「さすが藤嶌だなと思いました！」と褒めると、大野も「果歩さんはいつもとってもかわいらしくてラブリーな一面があるんですけれど、今日はすごくかっこいい姿を後輩として見られて、とてもうれしかったです」と熱い視線を送った。
過去の投球が“魔球”と話題になっていたことについては「また魔球を投げられるように頑張ってねといろんな方に言われていたので、私も魔球を投げられたらと思っていたんですけど…（笑）」とにやり。「きょうはとにかく届くようにと投げさせていただきましたが、また魔球に見えていたらうれしいです！」と呼びかけた。
【動画】豪快ノーバン！再び魔球？を投げた日向坂46藤嶌果歩
イベントは、横浜DeNAベイスターズファンとスペシャルゲストのファンそれぞれの“推し活”を通じて生まれるパワーと熱狂で、ベイスターズを勝利に向けて後押ししようというもの。
きょうは曇天模様だった横浜スタジアムだが、日向坂46が登場するとともに太陽が顔を出し、日差しが差し込む。“おひさま”（日向坂46のファン）の声援も受けながら、試合前にはミニライブとしてメンバー全員でデビュー曲「キュン」を披露してスタジアムを盛り上げた。
その後、メンバー全員を背に藤嶌がセレモニアルピッチに挑む。前回の始球式では山なりのボールを投げて“魔球”と話題になったノーバン＆ストライク投球をして見せた藤嶌。今回も豪快なフォームで投げられたボールは、大きな山なりの軌道を見せてノーバンでキャッチャーミットへ収まった。
投球後、メンバーの小坂菜緒、大野愛実とともに囲み取材に応じた藤嶌は「460点です！」とグループ名にかけて大満足の投球を振り返り満面の笑み。前日は緊張してあまり眠れなかったと明かすも「まっすぐ投げることができて、すごくうれしかったです！今日は後ろにメンバーがたくさん応援して見てくれていたので、すごく心強くて、安心して投げることができました」と喜んだ。
小坂が「さすが藤嶌だなと思いました！」と褒めると、大野も「果歩さんはいつもとってもかわいらしくてラブリーな一面があるんですけれど、今日はすごくかっこいい姿を後輩として見られて、とてもうれしかったです」と熱い視線を送った。
過去の投球が“魔球”と話題になっていたことについては「また魔球を投げられるように頑張ってねといろんな方に言われていたので、私も魔球を投げられたらと思っていたんですけど…（笑）」とにやり。「きょうはとにかく届くようにと投げさせていただきましたが、また魔球に見えていたらうれしいです！」と呼びかけた。