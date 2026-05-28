《旭川・女子高生殺害》「パパ活をして稼いでくれ…」示談金は50万円、女子高生に“売春”を迫った“サンロクのリコ”はなぜ少女に全裸謝罪をさせたのか？〈裁判長も舎弟に質問〉

北海道旭川市の石狩川で2年前の5月、当時17歳の女子高生Aさん（留萌市在住）が水死体で見つかった事件で殺人など3つの罪に問われた旭川市の無職、内田梨瑚（23）の裁判員裁判（旭川地裁）は27日、一気に佳境に突入した。

〈画像〉「言ってることは全部ウソ」反社の人ともつきあいがあった内田被告の“スッピン”写真、内田被告と不倫した元刑事の写真、小西受刑囚の写真も

共犯として既に懲役23年の刑で服役中の小西優花受刑囚（21）が証人出廷し、殺意を否認する内田被告を「全部ウソ」と断罪、裁判官からの質問には「梨瑚さんはAさんにパパ活をやらせてその稼ぎを上納させようとしていた」と証言した。

内田被告と小西受刑囚は「死ね」と100回以上女子高生を罵倒していた

「弁護側の反対尋問は、基本的に検察側の主尋問をトレースしたような内容で特別な新味はありませんでした。あまり突っ込んでいくと内田被告への不利な証言が積み重なるだろうとの判断でしょう。

しかし、神居大橋でのAさんに対する『早く死ね』という執拗な罵倒が殺意に基づくものかという質問は、小西証人から『殺意があったと思うし、あの場面では被害者の子は死ぬ一択しかなかったと思う。

私も梨瑚さんも「死ね」と100回以上は言っていたので、私たちの言葉に従う以外は方法はなかったと思います』という証言を引き出した。

この証言を聞いている間も、内田被告は表情を変えず真っ直ぐ前を見て動揺した様子も見せず、貫禄すら漂わせるほどでした」（社会部デスク）

主尋問と反対尋問を終えた小西受刑囚に、裁判長と両陪席の裁判官から質問があった。犯行当時小西受刑囚は内田被告に「舎弟」扱いされていたが、左陪席はこう投げかけた。

「舎弟をすることで仕事に代わる収益はありましたか？」

即座に否定した小西受刑囚は、それならなぜ「舎弟」を続けるのかという質問に、当時の交際相手が内田被告の友達だったからと回答。さらに、Aさんに対して行なった平手打ちを以前にもしたことがあるかと問われると、こう答えた。

「小学生の時に小学生同士のワーみたいな喧嘩はありましたが、今回したような暴行は一切ありませんでした。（なぜ今回暴力を振るったか？）自分のことしか考えてなかったんだなと思っていて。防犯カメラに写ってしまった、（警察に）捕まってしまうかもしれない不安とか私自身のことが原因で怒りが被害者に向いてしまいました」。

「パパ活をしてお金を稼ぐように言ってました。」

Aさんは内田被告がラーメンを啜っている画像を自分のSNSに無断転載したことで追い込まれ、コード決済アプリに入金していた50万円を支払うと約束させられた。

ところが親の承認がないと決済が完了しないため、内田被告はAさんを呼び出した犯行当日にはその“示談金”を得られず、監禁の道中、Aさんを脅して毎月5万円ずつ現金を旭川まで持って来させることに同意させたことが明らかになっている。こうした事実を踏まえてか、左陪席はこう質問した。

「内田被告からAさんにこの店で働けばという紹介はありましたか？」

小西受刑囚の答えはこうだった。

「紹介しているのは聞いていないのですが、パパ活をしてお金を稼ぐように言ってました。お金関係の話をしているときに『パパ活をして稼いでくれ』と」

パパ活とは即ち売春である。その上がりを徴収するということは、自分が管理売春の元締めになることになる。

「なぜ全裸にさせるのか理由が全然わかりませんでした」

神居古潭地区でAさんは全裸にさせられたが、小西受刑囚は「梨瑚さんが命令してやらせました。なぜ全裸にさせるのか、理由が全然わかりませんでした」と証言したが、あながちAさんの「商品価値」を品定めするつもりだったのかもしれない。

田中結花裁判長もこの経緯に着目したのか、こう質問した。

「神居古潭から全裸になるように被告人が言っている時、疑問に思ったりはしませんでしたか」

小西受刑囚の答えはこうだった。

「神居古潭に向かっている時までは『土下座しろ』と言っていたのに、なんで全裸にさせようとしたのか、私には全然わかっていません」

この間、内田被告は時おり裁判官の方に目を向ける仕草はあった。かつての“舎弟”による証言に対して何を思うのか。

被告人質問は29日の第5回公判で行なわれる。

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