親子で農業に励む工藤公康氏「渡辺久信さんが畑に来てくれました！」 共に“黄金期”築いたチームメイトと畑作業姿披露「激アツなお二人」
“農業俳優”として知られる工藤阿須加（34）の父で、プロ野球の西武、ダイエー（ソフトバンク）、巨人などで選手・監督として活躍した工藤公康氏（63）が26日、自身のインスタグラムを更新。西武ライオンズの“第2次黄金期”を共に築いた渡辺久信氏（60）とともに畑作業をする貴重な2ショットを披露した。
【写真】「激アツなお二人」山梨の農園で爽やかな笑顔を見せる工藤公康＆渡辺久信両氏
公康氏は、現在は息子の阿須加とともに山梨県の農園で農業に励んでおり、投稿では「【渡辺久信さんが畑に来てくれました！】西武時代のチームメイトでもあり、40年来の戦友の渡辺久信さんが山梨県の畑に遊びに来てくれました 畑では一緒に農作業をしたり、私の手がけたキャッチボール広場でキャッチボールをしたり、当時のことを語り合ったり…。とても楽しい時間を過ごせました」と報告し、作業着姿で畑で笑顔を見せる爽やかな2ショットと、実際に畑作業に励む動画を披露した。
この投稿にファンからは「世代の私にとって、激アツなお二人」「畑で見ても左右のエースのオーラが伝わってくる！」「工藤さんと渡辺さん。小学校時代のヒーローでした。テレビのナイスプレーライオンズが大好きでした」「ユニホーム姿もですが、この姿もかっこいいです！」「信じられない風景だけどすごくいいね」「うわ〜！ナベさんと工藤さんが一緒に!!とっても嬉しいです！」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「激アツなお二人」山梨の農園で爽やかな笑顔を見せる工藤公康＆渡辺久信両氏
公康氏は、現在は息子の阿須加とともに山梨県の農園で農業に励んでおり、投稿では「【渡辺久信さんが畑に来てくれました！】西武時代のチームメイトでもあり、40年来の戦友の渡辺久信さんが山梨県の畑に遊びに来てくれました 畑では一緒に農作業をしたり、私の手がけたキャッチボール広場でキャッチボールをしたり、当時のことを語り合ったり…。とても楽しい時間を過ごせました」と報告し、作業着姿で畑で笑顔を見せる爽やかな2ショットと、実際に畑作業に励む動画を披露した。