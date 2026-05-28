27日夜、阿賀町でクマ2頭が目撃されました。



クマが目撃されたのは、阿賀町取上の国道49号線です。警察によりますと27日午後7時すぎ、地域住民から「午後6時50分ごろ、クマ2頭を目撃した」と通報がありました。クマは体長約1mと体長約50cmだったということです。現場から近くの民家までの距離は約30mで、津川警察署は阿賀町役場と連携し、地域住民に注意を呼びかける広報や警戒活動を実施しています。



また、三条市小滝でもクマの目撃がありました。市によりますと28日午前9時前、会社の裏山で体長約1mのクマが目撃されました。その後、山に立ち去ったということです。