競馬の祭典と称される、クラシック3冠第2ラウンド「第93回日本ダービー」（31日、東京芝2400メートル）は28日、出走馬18頭と枠順が確定した。

皐月賞馬ロブチェン（牡3＝杉山晴、父ワールドプレミア）は8枠17番、皐月賞2着リアライズシリウス（牡3＝手塚久、父ポエティックフレア）は6枠11番に入った。

1勝クラス勝ちの2頭による出走抽選はケントン（牡3＝田島、父リアルスティール）がゲートイン、カフジエメンタール（牡3＝矢作、父ポエティックフレア）は無念の除外となった。

出走馬（負担重量は全馬57キロ）と枠順（左から枠番、馬番の順）、騎手は以下の通り。

1―1 ライヒスアドラー 佐々木

1―2 マテンロウゲイル 横山和

2―3 ケントン 丹 内

2―4 アルトラムス 横山武

3―5 バステール 川 田

3―6 コンジェスタス 西村淳

4―7 メイショウハチコウ ディー

4―8 ショウナンガルフ 浜 中

5―9 アウダーシア レーン

5―10 ジャスティンビスタ 坂 井

6―11 リアライズシリウス 津 村

6―12 アスクエジンバラ 岩田康

7―13 パントルナイーフ ルメール

7―14 ゴーイントゥスカイ 武 豊

7―15 フォルテアンジェロ 荻野極

8―16 グリーンエナジー 戸 崎

8―17 ロブチェン 松 山

8―18 エムズビギン ゴンサルベス