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　競馬の祭典と称される、クラシック3冠第2ラウンド「第93回日本ダービー」（31日、東京芝2400メートル）は28日、出走馬18頭と枠順が確定した。

　皐月賞馬ロブチェン（牡3＝杉山晴、父ワールドプレミア）は8枠17番、皐月賞2着リアライズシリウス（牡3＝手塚久、父ポエティックフレア）は6枠11番に入った。

　1勝クラス勝ちの2頭による出走抽選はケントン（牡3＝田島、父リアルスティール）がゲートイン、カフジエメンタール（牡3＝矢作、父ポエティックフレア）は無念の除外となった。

　出走馬（負担重量は全馬57キロ）と枠順（左から枠番、馬番の順）、騎手は以下の通り。

1―1　　ライヒスアドラー　　佐々木

1―2　　マテンロウゲイル　　横山和

2―3　　ケントン　　　　　　丹　内

2―4　　アルトラムス　　　　横山武

3―5　　バステール　　　　　川　田

3―6　　コンジェスタス　　　西村淳

4―7　　メイショウハチコウ　ディー

4―8　　ショウナンガルフ　　浜　中

5―9　　アウダーシア　　　　レーン

5―10　ジャスティンビスタ　 坂　井

6―11　リアライズシリウス　 津　村

6―12　アスクエジンバラ　　 岩田康

7―13　パントルナイーフ　　 ルメール

7―14　ゴーイントゥスカイ　 武　豊

7―15　フォルテアンジェロ　 荻野極

8―16　グリーンエナジー　　 戸　崎

8―17　ロブチェン　　　　　 松　山

8―18　エムズビギン　　　　 ゴンサルベス