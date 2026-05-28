お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）に出演。「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）との結婚を発表した。

前段で別の話題を語っていた中、突然リリーが「結婚しました」と唐突に報告し、話題を進めようとした。相方の盛山晋太郎が「ちょっと待ってくれ、おっさん！ おっさん！ 今、何て言うた？ 結婚したって言った？」と流れを止めた。

リリーは「この前ね、紆余（うよ）曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と明かした。婚姻届の承認欄は盛山が書いたという。お相手は「フライデー襲撃の」と告白。昨年8月に一部週刊誌で、今川との交際が報じられていた。番組内で今川の名前を出すことはなかったが、リリーの所属元の吉本興業は2人の結婚を認めた。

結婚式については「するけど家族だけ」と言いつつも「披露宴とかしたいとか言いそうやな。何も決まってないけど」とポツリ。「子供の予定とか何もないし」と語った。

お相手の今川は愛知県名古屋市出身。同志社大時代にミスコン準グランプリにも輝いた美貌の持ち主で、19年に岡山放送に入社。岡山県出身のリリーとは同局番組での共演をきっかけに親交を深め、交際に至っていた。

リリーはクールな見た目とおとこ気あふれる性格で、芸人界屈指のモテ男としても知られる。交際発覚後に出演した番組などでは結婚についてはぐらかすこともあった。見取り図は「M−1グランプリ」で18年から3年連続決勝進出を果たし一気に全国区となった。