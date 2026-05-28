洞窟に閉じ込められた7人の救出を試みるレスキュー隊＝25日発表の資料/Metta Tham Kalasin Rescue/Handout/Reuters

（CNN）ラオス中部のサイソンブン県で、水没した洞窟の奥に閉じ込められていた住民の男性7人のうち5人が27日、1週間ぶりに無事発見された。

5人は地下の洞窟の奥深い場所にある空洞で、洞窟ダイバーが発見した。洞窟は大雨による鉄砲水で入り口がふさがれ、20日に中に入った7人が閉じ込められていた。

救助隊はこの日発見された5人について、「生存していて全員無事」と伝えた。

同団体が公開した映像には、暗闇の中で岩の上に座っていた5人を救助隊員が発見する場面が映っている。

地上から捜索活動を見守っていた隊員は歓喜に包まれ、抱き合ったり涙を流したりしていた。

5人は現時点でまだ洞窟の中にとどまり、救助隊は残る2人の捜索を続けている。

今回の捜索には、タイ北部の洞窟で2018年にサッカーチームの少年らを奇跡的に救出したタイのダイバー2人とフィンランドのダイバー1人が加わっている。

そのうちの1人、ケンカード・ボンコットウォンさんは現地時間の午後4時半、「5人が無事発見された。残る2人の捜索は続く」とフェイスブックに投稿した。