お笑いコンビ・見取り図のリリーが２７日、ＴＢＳラジオ「スタンド・バイ・見取り図」で「結婚しました」と突然発表した。

リリーはトークの合間に突然「あと、結婚しました」と挟み込み、そのままトークを続行。盛山晋太郎が「ちょっと待って！おいおい、オッサン」と制した。「結婚しましたって言いました？」と確認すると、リリーは「結婚したけど」とサラリ。

盛山が食い下がり、リリーは仕方なく？「まあまあ、この前ね。紆余（うよ）曲折ありましたが籍を入れました」といい、拍手が起こった。

盛山は婚姻届の証人となったといい、「お相手は？フライデー襲撃の時の？」と確認。リリーは「襲撃のときの」と認め、以前報じられたフリーアナの今川菜緒だとした。

盛山は「仕方ないわ。祝儀渡すわ」と準備してきたご祝儀袋に祝儀を入れて渡すと、リリーはそれをビリビリ破って中身を確認。盛山は「目の前で祝儀数えられてるわ」と驚くと、リリーは「ええと、３０万円です！ありがとう！これで今月やっていけるかも」と感謝した。

リリーは結婚の実感はあるのか？と聞かれたが「変わりないですよ。１年ぐらい一緒に住んでるし、子供ができたわけでもないし」とも話していた。

リリーは昨年８月に写真週刊誌・ＦＲＩＤＡＹで今川との２ショットを激写されていた。