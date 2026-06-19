15日の米イラン停戦合意を受けて日経平均株価は急騰し、翌16日も最高値を更新した。けん引役は半導体大手のキオクシアで、時価総額は一時トヨタ自動車を上回った。ただ「停戦で株高」とひと括りにはできない。買われた主役は、一部の半導体株に偏っていた。【こちらも】スペースX、史上最大IPOで上場オルカン・S&P500への波及と指数採用観測■停戦初動で分かれた明暗15日、日経平均は前週末比5.0%高の6万9,317円で引けた