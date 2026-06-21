毎日のスマホやパソコン作業で、目もとの乾燥や印象の変化が気になる方に注目の新アイテムが登場。クラランスの人気No.1*美容液「ダブルセーラム」から誕生した『ダブルセーラムアイADC』が2026年8月21日（金）に発売されます。加齢とライフスタイルによる“ダブルのエイジング要因”に着目し、現代女性の目もとを全方位からサポート。いきいきとした印象へ導く新世代の目もと用美容液です♡ ダブル処方